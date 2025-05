Madagascar: Reko Band - Un showcase sur la pointe du pays

Ils étaient déjà là en 2020. Ils ont fait crier les jeunes filles, applaudir les passionnés de folk progressif, et fondre en larmes les plus sentimentaux. Leur tout premier live s'était tenu dans l'un des grands centres culturels d'Antsiranana : l'Alliance Française. Cinq ans plus tard, les voilà de retour. Reko Band donnera un concert au Délice Rosana, le samedi 24 mai prochain. D'ailleurs, les affiches circulent déjà un peu partout dans la ville du Varatraza. Le groupe dégage une onde positive, réveille les consciences. Leurs morceaux s'apparentent à de véritables leçons de développement personnel. La bande aborde des thèmes variés. Prêcheurs d'amour, Fy Rasolofoniaina et ses compagnons parlent aussi du quotidien, mais à leur manière.

À Antsiranana, le collectif a son public. « J'admire ce qu'ils font depuis Mitonia. Leur mélodie me touche en plein coeur », confie Beza Dani. Oui, les amateurs de musique adorent ce groupe. Avec deux albums à leur actif, Reko Band est désormais à la cime de son art. Diego-Suarez est prête à les accueillir.

En vérité, le message de Reko Band traverse montagnes, rivières et fleuves. Leur cadence séduit les oreilles aux quatre coins du pays. Les membres du groupe sont devenus, en quelque sorte, des stars nationales : on les écoute partout, de Antananarivo à Mananara, en passant par Antsohihy jusqu'à Antsiranana. La bande est aussi appréciée par l'ancienne génération. « J'admire beaucoup Fy Rasolofoniaina et ses pairs », déclare Michaël Siatorhro, un ancien chanteur originaire du Nord. Bref, Reko Band a conquis les coeurs.