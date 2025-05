Madagascar: L'offshore au pays - Opportunités et perspectives

L'offshore est, depuis plusieurs années, un levier économique majeur pour de nombreux pays émergents. Il désigne la délocalisation d'activités vers des régions où les coûts de production et les charges salariales sont plus bas, permettant ainsi aux entreprises internationales d'être plus compétitives. Si l'Inde et les Philippines dominent depuis longtemps ce secteur, Madagascar, située stratégiquement dans l'océan Indien, commence à se faire une place dans cet univers économique.

Madagascar, un pays d'opportunités pour les métiers du numérique

Avec une population majoritairement jeune (70% ont moins de 35 ans), éduquée et bilingue, Madagascar possède des atouts indéniables pour attirer des entreprises cherchant à externaliser certaines de leurs fonctions. La maîtrise courante du Français, héritage historique, et la montée en puissance de l'Anglais chez les jeunes diplômés sont des arguments de poids pour les entreprises francophones et anglophones. Le coût de la main-d'œuvre est nettement inférieur à celui des pays occidentaux, permettant aux entreprises d'optimiser leurs marges.

Ces avantages positionnent Madagascar comme une destination offshore compétitive, notamment dans les domaines du BPO (Business Process Outsourcing), des centres d'appels, de la transcription ou encore de la saisie de données. Cela contribue à valoriser les salaires locaux : bien qu'ils restent inférieurs à ceux pratiqués en Europe, les rémunérations dans ces secteurs connaissent une augmentation significative par rapport à d'autres secteurs de l'économie locale.

Un tremplin professionnel pour les jeunes

Parmi les acteurs clés du secteur figure Serenity Center, un centre d'expertise en télésecrétariat médical, un métier à haute valeur ajoutée. À travers sa branche Serenity Academy, née de la forte demande du secteur, l'entreprise forme des débutants pour en faire des télésecrétaires médicales expérimentées, répondant ainsi à une double problématique : l'employabilité des jeunes et la qualité des services rendus à distance. Les télésecrétaires médicales expérimentées peuvent prétendre à des rémunérations bien supérieures à la moyenne locale, en raison de la technicité du métier et de la forte demande dans ce domaine.

Le numérique transcende les frontières géographiques, permettant aux jeunes de travailler pour des entreprises internationales sans quitter leur pays. Cette flexibilité et cette connectivité font du secteur numérique un puissant levier pour améliorer les conditions de vie et contribuer au développement économique des communautés locales.

Freelancing : liberté et défis

Les jeunes Malgaches, qui choisissent de travailler en tant que freelances, profitent d'une multitude d'avantages dans un contexte économique et technologique en pleine mutation. Le statut de freelance leur offre une flexibilité inégalée dans la gestion de leur emploi du temps. Dans un pays où les opportunités d'emploi formel sont souvent limitées, travailler en freelance permet aux jeunes de contourner les contraintes du marché du travail traditionnel et de créer leur propre activité.

Le travail en freelance permet de bénéficier de revenus souvent supérieurs à ceux proposés par les entreprises locales. Avec des compétences recherchées comme le développement web, le design graphique, le marketing digital ou la rédaction de contenu, les freelances malgaches peuvent facturer leurs services en devises étrangères, ce qui leur garantit un pouvoir d'achat bien supérieur à la moyenne nationale. Ce revenu en devises constitue également une protection contre la dévaluation de l'ariary.

Toutefois, travailler avec un statut de freelance comporte quelques risques comme les retards de paiement, le non-paiement des factures et les litiges avec le client.

Interrogée sur son statut de freelance, une mère de famille témoigne :

« Je suis mère célibataire avec deux enfants en bas âge, travailler en indépendant me permet actuellement de concilier ma vie professionnelle avec mes obligations en tant que mère. Il y a bien entendu des hauts et des bas et des situations inattendues de la part de certains clients, mais j'estime que ce risque fait aussi partie de ce style de vie ».

Des sociétés structurantes, porteuses d'emplois durables

Des sociétés comme Optiserv, axée sur les processus métiers, ouvrent des opportunités de carrière qui n'étaient pas réellement accessibles jusqu'à il y a peu. Grâce à sa clientèle francophone, de nouveaux postes sont régulièrement ouverts et tout aussi vite pourvus. Elle propose aux jeunes une immersion concrète dans les métiers du Web, sans les aléas du freelancing. Diversité des missions, encadrement, politique de fidélisation des employés : autant d'éléments qui assurent stabilité et progression de carrière. Sans oublier de garantir à ses collaborateurs de bonnes conditions de travail pour accomplir leur mission (générateur, infrastructures, etc.).

Un accompagnement à la création d'emploi local

Les opportunités dans l'externalisation ne s'arrêtent pas là : création de société locale, accompagnement administratif, domiciliation d'entreprise... à l'instar d'Activ Solution Madagascar, qui propose un accompagnement spécialisé aux entreprises étrangères souhaitant s'établir sur le territoire. En facilitant leur implantation, ces structures permettent non seulement de sécuriser l'environnement juridique et opérationnel pour les investisseurs, mais elles contribuent également à la création d'emplois locaux, avec un impact concret sur l'économie malgache.