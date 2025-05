Madagascar: Rugby à XV - Africa Women's Cup 2025 - Préparation intensive des Ladies Makis à Andohatapenaka

Madagascar est, à nouveau, pays hôte du tournoi Africa Women's Cup 2025 de rugby à XV, après avoir accueilli la Coupe d'Afrique des Nations en 2024. La compétition se déroule au Stade Makis Andohatapenaka du 5 au 17 juin. À moins d'un mois de ce rendez-vous important, les Ladies Makis intensifient leur préparation sous la houlette des techniciens malgaches, dirigés par Alain Andriamihaja. Après la convocation, une quarantaine de joueuses ont entamé le regroupement, avec un programme axé sur le renforcement physique, la défense et la cohésion tactique.

Parmi les joueuses présentes, plusieurs cadres ayant une solide expérience des compétitions internationales sont de retour, comme Grande Nomenjanahary, Véronique et Tiana Jinah. Leur leadership sera essentiel pour guider l'équipe face à des adversaires redoutables. Les Ladies Makis affrontent trois équipes majeures du rugby africain : l'Afrique du Sud, tenante du titre et grande favorite, le Kenya, troisième en 2024 et toujours redoutable, et l'Ouganda, qui remplace le Cameroun et cherche à s'imposer. Jouer à domicile est une source de motivation supplémentaire pour les Ladies Makis, qui espèrent bénéficier du soutien massif des spectateurs. Leur objectif est de faire mieux que leur titre de vice-championnes en 2024 et surtout de se maintenir en première division africaine, ce qui nécessite une place dans le Top 3.