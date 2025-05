Madagascar: Parenthèse - La Justice sociale, un fondement de la stabilité et de l'avenir du pays

La justice sociale ne se limite pas à un concept théorique. Elle est un pilier essentiel sur lequel repose la stabilité de notre pays. Pour qu'une nation soit véritablement stable et prospère, elle doit garantir à ses citoyens une distribution équitable des ressources, mais aussi une protection de leurs droits fondamentaux. La justice sociale se doit d'être le moteur d'une société juste où chaque individu, qu'il soit riche ou pauvre, jeune ou âgé, éduqué ou non, trouve sa place.

À Madagascar, un des principaux défis de la justice sociale réside dans l'accès aux services publics de base tels que l'éducation, la santé, l'eau potable et l'électricité. Pourtant, les inégalités en la matière sont criantes. Tandis que les élites jouissent de ressources et de services de qualité, les plus vulnérables sont laissés à l'abandon, particulièrement dans les zones rurales et périphériques.

L'éducation et la santé : des bases inaccessibles pour trop de Malgaches

L'éducation, par exemple, est un levier crucial pour réduire les inégalités. Mais comment enseigner à des enfants qui n'ont même pas accès à des écoles correctement équipées ? Comment offrir une éducation digne de ce nom lorsque les enseignants sont mal payés et souvent mal formés ? De même, l'accès à des soins de santé de qualité reste une illusion pour de nombreuses familles. La santé devrait être un droit et non un privilège, mais de trop nombreux Malgaches n'ont toujours pas accès aux soins de base en raison de leur coût ou de leur éloignement géographique.

La sécurité des biens et des personnes : une composante essentielle de la justice sociale

La justice sociale ne se limite pas à la répartition des richesses, elle englobe également la sécurité des biens et des personnes. Un citoyen vivant dans la peur de l'insécurité ou dans la crainte de voir ses biens volés ou sa famille attaquée ne peut jamais réellement jouir de ses droits fondamentaux. La sécurité est donc une condition sine qua non pour assurer l'épanouissement de chaque individu au sein de la société.

À Madagascar, la question de la sécurité reste complexe. Le sentiment d'insécurité grandit parmi la population, surtout dans les quartiers défavorisés, où les vols, les agressions et la violence se multiplient. Pourtant, la sécurité devrait être un droit fondamental pour chaque citoyen, quels que soient son lieu de vie et son statut social.

La distorsion dans le rôle des forces de l'ordre

La situation des forces de l'ordre à Madagascar est également préoccupante. Il existe une confusion et une certaine distorsion dans le rôle joué par la gendarmerie, la police et l'armée. La gendarmerie, bien que protectrice des institutions, semble parfois plus tournée vers le maintien de l'ordre en faveur des autorités plutôt qu'en faveur de la sécurité des citoyens ordinaires. De l'autre côté, la police et l'armée, qui sont en théorie chargées de protéger les citoyens, rencontrent des difficultés à assurer une protection efficace contre les actes de violence ou de délinquance.

Il est urgent de réformer ces institutions afin de renforcer leur cohésion, leur indépendance et leur efficacité. Cela passe par une clarification de leurs missions respectives, une meilleure coordination entre elles et une révision de leurs priorités pour garantir que la protection des citoyens prime sur tout autre objectif.

Une gouvernance responsable et à l'écoute des citoyens

Au-delà des questions économiques et de sécurité, la gouvernance responsable reste au cœur de la justice sociale. Une véritable justice sociale ne peut exister sans une bonne gouvernance, transparente et éthique. Nos dirigeants doivent être des modèles en matière de comportement civique, et leur priorité doit être de servir le peuple et non de s'enrichir aux dépens de ce dernier.

Dans ce contexte, la lutte contre la corruption est essentielle. La corruption gangrène nos institutions et bloque le développement de notre pays. Elle déstabilise le système judiciaire, empêche l'accès aux services publics et crée des inégalités encore plus profondes. Pour que la justice sociale devienne une réalité à Madagascar, il est crucial que les institutions judiciaires et gouvernementales soient réformées et que les ressources publiques soient gérées de manière transparente.

Construire un avenir juste et solidaire pour tous

Le chemin vers une justice sociale véritable à Madagascar est semé d'embûches, mais il est aussi pavé d'opportunités. Il est possible de créer une société plus juste et plus solidaire, où chaque citoyen peut s'épanouir et accéder aux ressources dont il a besoin pour vivre dignement. Mais cela nécessite un changement de mentalité, un engagement des dirigeants et des citoyens pour œuvrer ensemble à un avenir commun.

Madagascar ne pourra sortir de la pauvreté et des inégalités qu'en adoptant une gouvernance véritablement inclusive et une justice sociale qui protège les plus vulnérables, garantit la sécurité et assure une distribution équitable des ressources. Le développement du pays doit passer par la mise en place de politiques publiques efficaces, l'investissement dans l'éducation, la santé et la sécurité, et la mise en place d'un cadre législatif et institutionnel qui favorise la prospérité collective. La justice sociale est, sans aucun doute, la clef pour un avenir plus harmonieux et durable à Madagascar.