Soudan: Commandant du district de Wadi Saydna - Les forces armées progressent désormais vers leurs principaux objectifs

Lit-Gen Abdul-Khair Darjam, commandant de la région militaire de Wadi Sayedna, a assuré le peuple soudanais que les forces armées travaillent avec une grande détermination et une coordination totale avec toutes les forces de soutien, et qu'elles sont maintenant dans leur état le plus fort et que leur moral est élevé. Il a déclaré que les forces armées progressent désormais vers leurs principaux objectifs.

Lit-Gen Darjam a ajouté que les forces armées se trouvent désormais à la périphérie de Dabaibat après avoir remporté des victoires dans la ville d'Al-Khawi dans l'État du Kordofan occidental.

Le commandant de la région de Wadi Saydna a déclaré lors d'un briefing à la délégation du ministère de l'Industrie dirigée par la ministre Mme Mahasin Ali Yaqoub : « La guerre nous a été imposée et nous n'avons eu d'autre choix que de combattre et de faire face à l'agression. » Il a souligné que la victoire, bien que légèrement retardée, arrive, ajoutant : « Nous n'avions aucun doute sur la victoire des forces armées. »

Le commandant de la région de Wadi Saydna a reçu mardi un convoi de soutien aux forces armées du secteur industriel au siège du Collège militaire de Wadi Saydna. Il a salué l'initiative et a considéré la visite et la livraison du convoi comme un grand soutien aux forces armées.

Dans des déclarations à la presse conjointes avec le ministre de l'Industrie, il a expliqué que la plupart des États centraux avaient été libérés et a déclaré : « Maintenant, nos forces avancent régulièrement vers les États occidentaux. » Il a indiqué que les forces armées s'étaient engagées à libérer le pays des voyous Janjaweed, et a déclaré qu'elles étaient capables de libérer l'ensemble du pays de la rébellion et qu'elles étaient capables de sécuriser le pays, même les frontières avec les pays qui soutenaient la rébellion, soulignant que les frontières seraient sécurisées.

Il a déclaré qu'une fois le pays nettoyé des souillures de la rébellion, de nouvelles mesures seront prises contre les collaborateurs et les partisans de la milice rebelle. Il a déclaré : « Nous promettons au peuple que », annonçant que des signes de paix commencent à apparaître à l'horizon.