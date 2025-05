Algérie: La presse slovène met en avant la 'portée stratégique' de la visite du président de la République en Slovénie

Alger — Des médias slovènes ont mis en avant, mercredi, la "portée stratégique" de la visite d'Etat qu'effectue le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en Slovénie, pays ami, à l'invitation de son homologue slovène, Mme Natasa Pirc Musar.

Ainsi, le site officiel de la Radio et Télévision slovène "RTV SLO" a consacré un dossier complet à cette visite importante, mettant l'accent sur ses dimensions politiques, économiques et culturelles.

Dans un article abordant le contrat signé entre Sonatrach et la société slovène Geoplin, relatif à la reconduction de l'accord de fourniture du gaz naturel, le site a salué les retombées positives de ce contrat qui "répondra aux besoins énergétiques croissants de la Slovénie", soulignant qu'en "reconduisant ce contrat, la Slovénie a réussi à garantir un approvisionnement continu en gaz pour les années à venir".

La société slovène Geoplin a affirmé, dans un communiqué cité par le site "RTV SLO", que "ce contrat permet aux sociétés Geoplin et Sonatrach de renforcer leurs relations dans le domaine énergétique et exprime leur volonté d'explorer de nouvelles opportunités de partenariat à l'avenir".

L'accord a été qualifié d'"important" pour Sonatrach qui "consolidera ainsi sa présence sur le marché énergétique slovène, tout en répondant à la demande croissante en gaz naturel sur le marché européen".

Le site a également rapporté la déclaration du Premier ministre slovène, M. Robert Golob, à l'issue de la cérémonie de signature de plusieurs accords et mémorandums d'entente entre les deux pays, dans laquelle il a affirmé que cet accord "ouvre de nombreuses opportunités pour renforcer davantage la coopération".

Le Premier ministre slovène a ajouté qu'à l'occasion de la visite du président de la République, les deux pays sont convenus "d'œuvrer à l'approfondissement de la coopération dans plusieurs domaines aussi variés que l'enseignement, la recherche, les ressources hydriques, les technologies spatiales, les infrastructures et l'environnement".

Abordant les questions de politique étrangère, le site RTV SLO a salué la convergence de vues entre les deux pays sur les principales questions d'intérêt commun, mettant en avant leur coopération au niveau du Conseil de sécurité en tant que membres non permanents.

Concernant la coopération policière entre les deux pays, le site a rapporté les propos du Premier ministre slovène selon lesquels l'accord signé dans ce domaine "pourrait servir de modèle pour d'autres pays européens quant à la manière de traiter une question aussi importante que la migration irrégulière en Méditerranée".

S'agissant du mémorandum de coopération signé entre le Conseil du renouveau économique algérien (CREA) et l'Agence slovène de développement des affaires "SPIRIT" visant à renforcer la coopération économique, le site a cité les déclarations de la directrice de ladite Agence, Mme Tamara Zajec Balazic qui s'est dite convaincue que "le partenariat entre les deux instances contribuera à développer le commerce et à établir des liens entre les principales sociétés des deux pays".

Pour sa part, le quotidien Vecer, plus ancien journal slovène, a souligné la "portée stratégique" de la visite du président de la République dans ce pays, "à la tête d'une importante délégation d'hommes d'affaires composée de plus de 70 membres".

Dans un long article titré : "Slovénie et Algérie poursuivent leur alliance gazière", le journal a passé en revue les larges perspectives qu'ouvre la reconduction du contrat de fourniture du gaz entre les deux pays, en abordant en détail les aspects techniques de cet accord et ses effets directs sur le développement industriel de ce pays.

L'article s'est également attardé sur l'importance du gaz naturel algérien pour la Slovénie et l'Union européenne (UE) ainsi que "son rôle futur dans la sécurisation des besoins énergétiques des pays du continent", tout en mettant en lumière "les perspectives de coopération entre les deux pays au sein du Conseil de sécurité".

L'Agence de presse slovène (STA) a, quant à elle, souligné les principaux points de convergence mis en avant par les deux Présidents, M. Abdelmadjid Tebboune et Mme Natasa Pirc Musar, à l'occasion de cette visite, notamment la nécessité de renforcer la coopération dans divers domaines aussi variés que l'intelligence artificielle, les énergies renouvelables, la coopération policière, l'agriculture, les technologies de l'information et de la communication, la gestion de l'eau et les technologies spatiales.

L'Agence STA a évoqué l'ambiance positive ayant marqué le Forum d'affaires algéro-slovène, qui a permis aux hommes d'affaires des deux pays d'"explorer en profondeur les opportunités de coopération".

De son côté, le journal électronique "The Slovenia Times" s'est focalisé sur le mémorandum d'entente signé entre les deux pays concernant les consultations politiques régulières entres les deux ministres des Affaires étrangères et la coopération policière en matière de lutte contre la criminalité transfrontalière et la gestion de la migration, soulignant l'importance de ces deux mémorandums qui constituent "une base pour l'approfondissement de la coopération", selon les propos du Premier ministre slovène.

Le journal a également évoqué les principales questions internationales abordées par les deux présidents, notant que les dirigeants des deux pays sont convenus de renforcer la coopération au sein du Conseil de sécurité des Nations unies.

Concernant la question du Sahara occidental, le journal a rapporté les déclarations de la présidente slovène affirmant que son pays appelle à "une solution juste et durable sous l'égide des Nations unies".