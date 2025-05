Algérie: Réunion du Gouvernement - Plusieurs secteurs à l'ordre du jour

Alger — Le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, a présidé, mercredi, une réunion du Gouvernement consacrée à l'examen de communications et projets de loi relatifs à la numérisation, la justice et les mines, ainsi que le Hadj et les préparatifs pour l'accueil des membres de la communauté nationale établie à l'étranger, indique un communiqué des Services du Premier ministre, dont voici le texte intégral:

"Le Premier ministre, Monsieur Nadir Larbaoui, a présidé, ce mercredi 14 mai 2025, une réunion du Gouvernement consacrée à l'examen des moyens de renforcement des mesures prises en matière de modernisation de l'administration publique et de simplification et d'amélioration des procédures administratives à travers le processus de numérisation, en exécution des directives données par Monsieur le Président de la République à cet effet.

Les progrès réalisés en matière de simplification des procédures administratives et les différentes mesures proposées pour améliorer le cadre juridique y afférent ont été examinés, afin d'assurer la consolidation des acquis et de garantir l'amélioration de la qualité des services fournis aux citoyens.

Par ailleurs, et dans le cadre du parachèvement du dispositif juridique et institutionnel national relatif à la prévention et à la lutte contre la traite des personnes, et en vue d'assurer sa cohérence avec les engagements internationaux de notre pays en la matière, le Gouvernement a examiné un projet de décret exécutif fixant le mécanisme national de prise en charge des victimes de la traite des personnes, pris en application de la loi n 23-04 du 7 mai 2023 relative à la prévention et à la lutte contre la traite des personnes, et ce, à travers un ensemble de mesures et de procédures visant à assister, protéger, prendre en charge et accompagner les victimes dans leur réinsertion sociale.

D'autre part, et dans le cadre du suivi de la mise en oeuvre du projet minier de Gara Djebilet, décidé par Monsieur le Président de la République, notamment dans son volet relatif aux infrastructures de transport des produits miniers, le Gouvernement a examiné un projet de décret exécutif portant déclaration d'utilité publique l'opération relative à la réalisation de la liaison ferroviaire Hassi Mefsoukh-Mostaganem, et ce, afin d'alléger la pression sur les infrastructures portuaires de l'Ouest du pays et de renforcer les services de transport par la connexion des villes raversées par cette ligne ferroviaire.

Enfin, le Gouvernement a entendu une communication sur les conditions du lancement des premiers vols des hadjis vers les Lieux saints, ainsi qu'aux préparatifs effectués pour leur accueil et leur accompagnement durant l'accomplissement de leurs rituels. Il a également été procédé à l'examen des différentes mesures et procédures mises en oeuvre pour assurer un accueil optimal des membres de la communauté nationale résidant à l'étranger lors de la saison estivale 2025".