Algérie: Ligue 2 amateur - Duel à distance pour l'accession entre le MB Rouissat et l'USM El Harrach

Alger — L'ultime journée du groupe Centre-Est du Championnat de la Ligue 2 amateur de football, prévue samedi (16h00), sera décisive pour connaître le bénéficiaire du seul billet donnant accès à la Ligue 1 professionnelle "Mobilis" la saison prochaine, qui se jouera entre le leader, le MB Rouissat, hôte de l'US Chaouia, et son dauphin, l'USM El Harrach, opposée à l'IB Khemis El Khechna.

Au stade du 18-Février de Ouargla, le Moustakbal Rouissat (68 points) abordera un rendez-vous historique face à l'US Chaouia (5e, 42 pts), une équipe déjà assurée du maintien, dans l'espoir de valider pour la première fois depuis sa création en 1964 son accession en Ligue 1. Une victoire suffirait au club d'Ouargla pour accéder directement, quel que soit le résultat de son dauphin.

De son côté, l'USM El Harrach (67 pts) accueille une équipe de Khemis El Khechna (42 pts) également hors course. Les Harrachis doivent impérativement l'emporter et espérer un faux pas de Rouissat pour espérer retrouver l'élite.

En cas de victoire, les regards des "Jaune et Noir" resteront tournés vers Ouargla, où un simple nul de Rouissat, suffirai au bonheur des Harrachis, dans un scénario peu probable vu la solidité du leader à domicile.

Dans les autres rencontres, les formations du milieu de tableau tenteront de clôturer la saison sur une bonne note. L'USM Annaba (4e, 44 pts), le Hilal Chelghoum Laïd (7e, 40 pts), l'AS Khroub, la JSM Bordj Menail et le MO Constantine (tous à 40 pts) visent les meilleures places possibles.

Les confrontations s'annoncent plus abordables pour Annaba et Chelghoum Laïd, opposés respectivement à l'IRB Ouargla (14e, 29 pts) et à l'US Souf (16e, 11 pts), deux clubs officiellement relégués en Inter-Régions.

En revanche, l'AS Khroub, la JSM Bordj Menail et le MO Constantine auront fort à faire contre le CA Batna (11e, 39 pts), la JSD Jijel (3e, 45 pts) et le MSP Batna (39 pts). Il est à noter que l'IRB Ouargla, l'Olympique Magrane et l'US Souf sont déjà relégués en division inférieure.

Dans le groupe Centre-Ouest, dont les rencontres sont programmées vendredi (16h00), l'ES Ben Aknoun (64 pts) jouera une rencontre sans enjeu face au SKAF Khemis Miliana (14e, 32 pts), après avoir validé sa montée en Ligue 1 depuis plusieurs journées. Le club algérois retrouvera l'élite après seulement une saison passée en Ligue 2.

Le RC Kouba (2e, 54 pts), qui a une nouvelle fois échoué dans la course à l'accession, tentera de conclure sur une bonne note contrel'US Béchar Djedid (11e, 36 pts).

De son côté, la JS El Biar (3e, 52 pts) se déplacera à Mecheria pour y affronter la lanterne rouge, le SC Mecheria (16e, 12 pts), avec l'ambition de conforter sa place sur le podium pour sa première saison en Ligue 2.

Par ailleurs, le WA Mostaganem (5e, 40 pts) reçoit le CR Témouchent (40 pts), tandis que l'ASM Oran (8e, 37 pts) accueille le RC Arbaâ(37 pts), dans des duels équilibrés.

En déplacement, le NA Hussein Dey (4e, 45 pts) et l'ESM Koléa (5e, 40 pts) affronteront respectivement la JSM Tiaret (10e, 36 pts) et leMC Saïda (36 pts), dans des rencontres qui s'annoncent disputées.

Dans le bas du classement, la relégation est déjà actée pour le SKAF Khemis Miliana, le MCS Oued Sly et le SC Mecheria, qui évolueront la saison prochaine en Inter-Régions.