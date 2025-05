Soudan: La ministre de l'Industrie - Nous sommes fiers de la résilience légendaire deCorp blindés

La ministre par intérim de l'Industrie, Mme Mahasin Ali Yaqoub a visité le siège du commandement du corps blindé dans la zone militaire d'Al-Shajara à Khartoum, accompagnée du gouverneur de l'État de Khartoum, elle a été reçue par le Maj-Gen Nasruddine Abdel Fattah, commandant de la zone militaire d'Al-Shajara.

La ministre a salué les efforts des forces armées et des forces d'appui , ainsi que les sacrifices qu'elles ont consentis dans la guerre de la dignité alors qu'elles défendaient les ressources du pays et repoussaient l'agression de la milice rebelle FSR.

Elle a exprimé sa fierté, et celle de tous les Soudanais, pour les réalisations des forces armées et la résilience légendaire des dirigeants du Corps blindé pendant les jours les plus difficiles de la guerre.

Maj-Gen Nasruddine a salué la visite et a honoré la ministre et sa délégation avec l'emblème de Corp Blindé, exprimant sa gratitude pour le soutien moral du ministère de l'Industrie et de tous les secteurs de la société et du gouvernement. Il a également salué le rôle des dirigeants de l'État de Khartoum.