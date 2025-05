Ile Maurice: Quatre-Bornes - Une gouvernance de proximité pour un avenir meilleur

Élu maire de la ville de Quatre-Bornes, Bryan Kennoo a prononcé son discours en présence du ministre de l'Agro-industrie, Arvind Boolell, du viceprésident de la République Robert Hungley, de la députée Stéphanie Anquetil et du deputy speaker Veda Balamoody. Il a chaleureusement remercié le gouvernement, dirigé par le Premier ministre Navin Ramgoolam, pour son soutien constant. Âgé de 32 ans, l'ancien constituency clerk de la députée Stéphanie Anquetil a travaillé comme palefrenier soigneur à La Réunion et en Australie et aide bénévolement des étudiants en mathématiques. Il est rentré à Maurice il y a quatre ans pour s'engager pleinement au service de sa ville.

Le nouveau maire a rappelé que les attentes envers les conseillers municipaux sont élevées: ils doivent incarner les principes de bonne gouvernance, marquant une rupture claire avec les pratiques du passé. Il a souligné que le pouvoir des collectivités locales sera renforcé, avec une autonomie accrue dans la réalisation de projets d'infrastructure et une amélioration des services. «Pour réussir, les conseillers doivent bénéficier du soutien total du gouvernement central et du ministère des Collectivités locales» - réaffirmant la volonté de la municipalité d'améliorer la qualité de vie des citadins.

Planter des arbres

Bryan Kennoo s'est engagé à écouter les doléances des habitants : «Nous allons améliorer les drains, renforcer les infrastructures, planter des arbres pour lutter contre le changement climatique. Le sport et les loisirs sont également au coeur de nos priorités. Il est essentiel de faire de notre ville un espace agréable et respectueux de l'environnement», ajoutant : «Je serai un maire entièrement engagé et proche de vous. Ma porte restera toujours ouverte à vos préoccupations. Vos idées et vos propositions seront toujours les bienvenues.»

Son adjoint, Jameel Ahmad Foondun, 43 ans, est enseignant d'informatique dans le secondaire depuis 20 ans. Issu d'une famille active dans le service communautaire et le professorat, il a exprimé sa profonde gratitude : «Quatre-Bornes n'est pas seulement une ville, c'est une communauté vivante, un lieu de traditions.» Il a affirmé sa vision pour la ville des fleurs : «Une ville intelligente, bien gérée, sûre, où nos aînés se sentiront protégés, où nos entreprises vont prospérer et où l'innovation sera encouragée.» Il a appelé à la collaboration des ONG locales, des groupes de femmes, des éducateurs et du secteur privé. «Ensemble, nous devons passer à l'action plutôt que faire des promesses. La ville appartient aussi aux jeunes - construisons aujourd'hui un avenir meilleur ensemble.»