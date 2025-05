Ile Maurice: Port-Louis - Une équipe tournée vers le renouveau

La capitale amorce un nouveau chapitre de sa gouvernance municipale avec la reconduction d'Aslam Adam Hossenally à la tête de la mairie et la nomination de Giovanni Laclé au poste d'adjoint au maire. Ensemble, ils entendent insuffler un nouvel élan à Port-Louis, sous le mot d'ordre : Innover pour évoluer.

Lors de son discours d'investiture, le nouveau Lord-maire a esquissé les grandes lignes de sa vision pour la capitale : redonner vie au théâtre municipal, rénover la section viande du marché central, réaménager le Champde-Mars et, plus largement, faire de Port-Louis une ville plus agréable à vivre. « Nous voulons insuffler une nouvelle dynamique, tout en restant proches des citoyens », a-t-il déclaré.

Aslam Adam Hossenally : Un maire proche

Réélu avec 2 032 voix lors des dernières élections municipales, Aslam Adam Hossenally incarne une figure de proximité et d'engagement. Originaire de Camp-Yoloff, ce membre actif du Mouvement militant mauricien (MMM), âgé de 49 ans, est marié et père de deux enfants. Il s'est illustré comme candidat aux élections générales de 2014 et 2019 dans la circonscription no 3 (Port-Louis Maritime/ Est) et a déjà occupé la fonction de maire en 2012. Il dirige actuellement SME Mauritius, un organisme d'appui aux petites et moyennes entreprises.

Avant de se consacrer pleinement à la politique, il a exercé dans le secteur privé en tant que Procurement Executive au sein du groupe UNION, une expérience qui lui a permis d'affûter son sens de la transparence et de la gestion stratégique. Très présent sur le terrain, il souhaite axer son mandat sur l'écoute, la modernisation et une gestion municipale plus humaine.

Giovanni Laclé : la continuité d'un engagement familial

Élu avec 1 910 voix dans le Ward 1, Giovanni Laclé accède au poste d'adjoint au maire. Résident de Cassis, marié et père de deux enfants, il est reconnu dans sa communauté pour son engagement social et religieux, notamment auprès des jeunes et des plus vulnérables.

Issu d'une famille investie dans la vie publique, son père, Mathieu Laclé, fut Lord-maire en 1978 - il perpétue un héritage de service à la collectivité. Membre de l'exécutif du Parti travailliste, il apporte à la municipalité son expérience dans l'industrie sucrière, ainsi que ses qualités d'écoute et de mobilisation sur le terrain.

L'arrivée de ces deux figures à la tête de Port-Louis symbolise une alliance entre enracinement local et volonté de transformation. Ensemble, ils ambitionnent de faire de la capitale une ville plus moderne, inclusive et résolument tournée vers l'avenir.