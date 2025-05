Afrique: La 12e édition du FICA du 4 au 10 décembre

Alger — La 12ᵉ édition du Festival international du Cinéma d'Alger (FICA) se tiendra du 4 au 10 décembre 2025 à Alger, a annoncé mercredi la direction du festival.

Fondé en 2009, sous l'appellation "Journées du film engagé", cet évènement s'est très vite imposé comme l'un des festivals de cinéma les plus importants en Algérie, présentant des films engagés du monde entier.

La 11ᵉ édition de ce festival, qui s'est déroulée en décembre 2022, a été marquée par la projection de 60 films, dont 25 longs métrages, courts métrages et documentaires, en compétition officielle.

Le festival avait connu trois (3) masters Class sur les thèmes "Documentaire et fiction, frontières incertaines", "Cinéma et environnement" et le "Métier de comédien", outre un hommage rendu à la fondation palestinienne "Shashat pour le cinéma de femmes" qui œuvre depuis sa création en 2005 à la promotion et au développement du secteur cinématographique jeune des femmes palestiniennes.

Le festival distingue les longs métrages (le Grand Prix), ainsi que les prix du jury, les prix de la meilleure réalisation, le meilleur scénario, la meilleure interprétation féminine, la meilleure interprétation masculine, le meilleur montage, la meilleure photographie et la meilleure bande originale, en plus d'une mention spéciale du jury dans les catégories court métrage de fiction et documentaire, et le Prix du public.