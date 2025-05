Tunisie: Saïd - « Le pays est dirigé par ses lois et institutions, pas par des manoeuvres orchestrées de l'étranger et leurs complices internes »

Le président de la République, Kaïs Saïed, a souligné mercredi, lors de la cérémonie de prestation de serment du nouveau gouverneur de Ben Arous au palais de Carthage, que l'État tunisien est dirigé conformément à ses lois et ses institutions, et non pas par des publications diffusées sur les réseaux sociaux. Ces dernières, a-t-il rappelé, sont orchestrées depuis l'étranger avec la complicité d'éléments infiltrés à l'intérieur du pays. Il a affirmé que la Tunisie continue sa marche vers l'avenir.

S'adressant au nouveau gouverneur, le chef de l'État l'a exhorté à appliquer la loi de manière égale pour tous, sans discrimination. Il a insisté sur la nécessité d'un travail rigoureux afin de libérer la Tunisie des forces hostiles qui cherchent à la déstabiliser, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays.

Poursuivant son allocution, Kaïs Saïed a averti que quiconque s'oppose à la volonté du peuple tunisien est voué à l'échec et sera rejeté dans les « poubelles de l'histoire » en raison de leurs actes de trahison et de collaboration, ainsi que de leurs tentatives passées de fragmentation de l'État. Il a réaffirmé l'unité de la Tunisie et insisté sur la nécessité pour toutes les institutions de travailler en harmonie, selon les orientations définies par la présidence dans le cadre de la fonction exécutive, en respectant les lois et la Constitution.

Le président a précisé que toute personne agissant en contradiction avec ces principes devra céder sa place à un successeur qui assumera ses responsabilités avec loyauté, portera haut le drapeau tunisien, et servira les citoyens avec impartialité, loin du favoritisme et des tentatives de déstabilisation. Il a rappelé que la Tunisie est un État souverain, où la souveraineté appartient au peuple. Il a également dénoncé les individus au parcours politique changeant, précisant que leur identité est connue et que leur histoire récente témoigne de leur instabilité. Il a assuré que les Tunisiens poursuivront leur lutte pour la libération nationale sur tous les fronts.

Le chef de l'État a donné des instructions pour intervenir systématiquement afin de lever tous les obstacles et prendre les mesures nécessaires face aux manœuvres des lobbies, dont les agents se seraient infiltrés dans l'administration. Il a rappelé que la Tunisie appartient aux Tunisiens, et que quiconque tente de la ramener en arrière se trompe lourdement, malgré les campagnes de désinformation sur les réseaux sociaux. Le peuple tunisien n'est plus dupé et continuera son chemin vers la liberté.

Enfin, Kais Saïd a indiqué que « les ennemis d'hier sont devenus des alliés aujourd'hui », soulignant que leurs regroupements visent à s'en prendre au peuple tunisien qui les a rejetés. Il a assuré que les responsables de ces mises en scène et de ces lobbies seront tenus pour responsables et que la loi s'appliquera à tous, sans exception.