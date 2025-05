Tunisie: Ligue 1 - Dernière journée - Matches avancés - Le CA termine à la quatrième place...

Malgré un nul à Gabès et une victoire de l'ESZ, les Clubistes, grâce à un meilleur goal-différence, obtiennent la 4ᵉ place. Rien à signaler dans les deux autres matches.

Le seul attrait de la première moitié des matches de la dernière journée était ce duel à distance entre le CA et l'ESZ pour l'octroi de la 4e place. Et au bout du compte, un résultat nul 0-0 du CA face à l'ASG et une victoire de l'ESZ 2-1 face à la JSO pour que les deux prétendants se trouvent à égalité des points (54). Finalement, c'est le goal-différence de l'aller qui départage les deux équipes ( qui se neutralisent au niveau des confrontations directes).

Le CA est donc meilleur et termine une saison mal gérée sur une petite 4ᵉ place qui n'est pas à la hauteur des efforts fournis et du parcours de l'équipe au début de la saison. Hier, on a vu un CA démotivé et perdu sur le terrain avec un Bettoni qui continue son expérimentation tactique en optant pour le 4-1-4-1 (Simakula seul récupérateur) puis pour tourner au 4-3-3 en fin du match. A part la tête de Ben Abda en seconde mi-temps déviée in extremis par Chouya, le CA n'a pas donné l'impression de pouvoir réagir après sa dernière mauvaise série depuis le derby tunisois. Pas de jeu consistant et des joueurs qui jouent sans inspiration et sans harmonie à l'image de Ait-Malek, toujours aussi brouillon et individualiste.

L'ASG, quant à lui, a joué sur sa valeur et avec ses moyens, et pouvait mener au score mais Yefreni a effacé un but avec un arrêt-réflexe du pied en deuxième période. Un nul équitable, mais beaucoup d'inquiétude et de questions dans le camp clubiste à quelques jours d'un difficile déplacement à Monastir pour le compte de la coupe. A Zarzis, l'ESZ termine fort bien sa saison avec une belle victoire et un honorable total de points pour un promu. C'est une excellente saison pour les Sudistes qui ont compté sur leurs moyens pour jouer les premiers rôles.

Dans les deux autres matches, l'UST et EGSG, déjà relégués en Ligue 2 ont perdu leurs matches, et ça se comprend. Pour l'ESMétlaoui et l'USBGuerdane, terminer par la saison par une victoire est valorisant. Le maintien assuré, tout ce qui vient après est le bienvenu en attendant la prochaine saison.

Qui se classera deuxième ?

Le reste des matches se jouera cet après-midi. Le duel EST-USM ne sera pas la finale du championnat, c'est l'EST qui a déjà obtenu le sacre. Mais il reste à savoir qui va se classer deuxième et jouer la Ligue des champions avec l'EST la prochaine saison. L'USM et l'ESS sont concernées par ce duel à distance. Pour l'USM, le raisonnement est simple, gagner aujourd'hui à Radès lui permettra de briguer la seconde place quel que soit le résultat de l'ESS face au CSS. Son destin est alors entre ses main, contrairement à l'étoile qui attendra un faux pas des Monastiriens pour passer en Ligue des champions.

Résultats

AS Gabés 0

C Africain 0

ES Métlaoui 3 Ahmed Ouled Bahi (45), Ahmed Bouassida (68 et 79)

US Tataouine 1 Souhail Bououni (55-CSC)

US Ben Geurdane 3 Iyed Belwafi (8 et 17), Houcine Ben Chaieb (12-CSC)

EGS Gafsa 1 Fayed Ben Hassine (59)

ES Zarzis 2 Taher Hammouda (45), Clavert Kiendrebeogo (81)

JS Omrane 1 Iheb Ben Rejab (95)

Aujourd'hui ( matches à 16h00)

A Radès:

Espérance ST - US Monastir

Au Bardo:

Stade Tunisien - AS Soliman

A Bizerte:

CA Bizertin - O Béja

A Sousse:

ES Sahel - CS Sfaxien