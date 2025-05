communiqué de presse

SAL — Les représentants de gouvernements d'Afrique de l'Ouest ont conclu aujourd'hui une conférence régionale de haut niveau en adoptant les Engagements de Sal sur la promotion de la garde d'enfants pour le capital humain et la croissance - une déclaration collective audacieuse visant à faire de la garde d'enfants la pierre angulaire des stratégies de développement nationales.

Ces engagements ont été approuvés lors de la conférence régionale de trois jours sur le thème « Renforcer les capacités des services de garde d'enfants en Afrique de l'Ouest : défis et opportunités », qui s'est tenue du 12 au 14 mai 2025 à Sal (Cabo Verde). Organisé par le gouvernement caboverdien et animé par la Banque mondiale, cet événement a réuni ministres, décideurs, experts techniques, dirigeants du secteur privé et partenaires de développement de toute la région.

Reconnaissant que la garde d'enfants est un investissement essentiel dans le développement de la petite enfance, l'égalité des sexes, la création d'emplois et la productivité économique, les Engagements de Sal décrivent des mesures concrètes pour élargir l'accès à des services de garde d'enfants abordables et de qualité, en particulier pour les communautés urbaines, rurales et fragiles mal desservies.

Les principaux engagements sont les suivants :

intégrer la garde d'enfants dans les stratégies nationales relatives au capital humain, à l'éducation, au travail et à la protection sociale ;

élaborer des modèles inclusifs de garde d'enfants adaptés aux contextes locaux ;

accroître le nombre de personnes travaillant dans le domaine de la garde d'enfants et promouvoir des emplois décents, en particulier pour les femmes et les jeunes ;

augmenter l'investissement public et aligner l'aide des bailleurs de fonds sur les priorités nationales ;

renforcer les systèmes nationaux de données et promouvoir l'échange de connaissances au niveau régional.

Les engagements de Sal soulignent également l'urgence de remédier aux disparités de genre dans le domaine du travail domestique et de permettre la pleine participation des femmes au marché du travail, en particulier dans les secteurs émergents tels que l'économie numérique, l'économie verte et l'économie des soins.

Les gouvernements participants se sont engagés à adopter ou à élaborer des approches nationales en matière de garde d'enfants d'ici à 2030 et à accroître la mobilisation des ressources nationales pour la protection et le développement de la petite enfance d'ici à 2030. Les partenaires de développement ont été invités à augmenter les financements concessionnels et l'appui technique en faveur de systèmes de garde d'enfants viables et modulables.

Cet accord historique réaffirme la garde des enfants comme priorité commune pour la croissance inclusive, le développement du capital humain et la réalisation de l'Agenda 2063 - en particulier l'Aspiration 1 sur la croissance inclusive et le développement durable, et l'Aspiration 6 sur un développement piloté par les personnes centré sur les jeunes, les femmes et les enfants bien soignés.