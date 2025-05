Afrique: Ligue 2 / 25e journée - Agboville éteint le rêve de l'Africa Sports

L'explosion de joie des populations et des joueurs qui a retenti au stade de Cotivo était à la hauteur de l'objectif. L'Entente sportive d'Agboville (Esa) évoluera en Ligue 1, la saison prochaine, grâce à sa victoire face à l'Africa Sports d'Abidjan (2-1), dimanche, à l'occasion de la 25e et avant-dernière journée de la Ligue 2.

Pourtant, rien ne présageait un tel exploit des hommes de Moussa Sawadogo, cueillis à froid dès l'entame de la rencontre avec l'ouverture du score de Kensford Akyeampong. Le joueur des Aiglons a poussé dans les buts de Yohann Armel, un ballon mal dégagé (24e min, 0-1). C'est sur cette note que les deux formations regagnent les vestiaires. A la reprise, les poulains de Akesse Lewis se montrent plus déterminants.

Encouragés par le peuple de l'Agnéby-Tiassa et des autorités de la région venues nombreux, Ulrich Zamblé et ses coéquipiers vont poser le cuir. Cela va leur permettre de maîtriser le milieu du terrain. Une tactique payante puisqu'ils obtiennent l'égalisation 15 min plus tard (50e, 1-1). C'est le délire dans le camp des supporters d'Agboville regroupés sous trois bâches.

Esa va continuer à maintenir la pression sur les Oyé qui commencent à montrer quelques signes de fébrilité. Ils jouent à reculons. Cette pression sur les hôtes portent ses fruits. Agboville enfonce un second clou dans les ailes des Aiglons déjà mal en point (2-1), grâce à une réalisation de Soumahoro Ben Khaleb. La note n'évoluera plus jusqu'au coup de sifflet final, pour le plus grand bonheur du leader de la poule A qui accède à l'élite.

La bande à Akesse Lewis compte désormais 55 points, quand celle de Toto Nobile reste à 50, soit 5 points d'écart entre le premier et son dauphin. Ce qui signifie que le résultat de la dernière journée, prévue le week-end prochain, n'aura aucune incidence sur le club de Moussa Sawadogo, promu en Ligue 1 avant l'heure. Il entre, du coup, dans le cercle restreint des formations qui ont passé une seule saison en Ligue 2