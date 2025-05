À l'approche des échéances électorales en Guinée, la propagation de fausses informations et de discours de haine, souvent à relent ethnique, religieux ou communautaire, à travers les réseaux sociaux notamment, prend des proportions inquiétantes.

Entretenue par des acteurs malveillants, elle contribue à la rupture de la cohésion sociale et à l'affaiblissement de la résilience de la communauté. Dans le souci de réduire ces risques, l'Agence Nationale pour la promotion de la citoyenneté et de la paix (ANACIP), grâce à l'appui du PNUD, a lancé, ce mercredi 14 mai à Conakry, les travaux de l'atelier portant sur des initiatives de rapprochement et de dialogue portées par les leaders d'opinion au niveau national et local, dans le cadre de la mise en oeuvre du projet d'appui à la promotion et à la protection des droits de l'homme, financé par le fonds de consolidation de la paix en République de Guinée.

C'est le secrétaire général du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation qui a officié le lancement, en présence des partenaires techniques et financiers.

Cette rencontre d'échanges et de renforcement de capacités permettra, d'une part, de soutenir et d'impliquer davantage les leaders d'opinion des 13 communes de Conakry afin qu'ils jouent un rôle actif dans la prévention et la lutte contre la propagation des discours de haine. D'autre part, elle engagera 40 leaders d'opinion de Conakry dans la gestion objective de l'information et les soutiendra dans la détection, la gestion et la réponse aux messages de haine. Enfin, elle visera à développer et à véhiculer des messages et des attitudes de paix et de tolérance.

Durant trois jours, les participants seront outillés sur plusieurs thématiques, notamment la notion de discours de haine et les mécanismes de détection et de réponse à ces discours.

À l'entame de son propos de bienvenue, le directeur général de l'ANACIP Amirou Diawara a rappelé la gravité de la propagation des propos haineux véhiculés et amplifiés par les plateformes numériques.

« Ces discours, qui sapent les fondements de l'État et de la République, portent atteinte à la cohésion nationale et peuvent déboucher sur des violences graves si nous n'agissons pas collectivement et de manière générale. C'est dans cette optique que l'ANACIP, en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le Développement, lance cette initiative visant à outiller les leaders d'opinion pour contrer les discours de haine et renforcer la paix », a-t-il souligné.

Ainsi, du 23 avril au 23 mai 2025 prochain, 170 leaders d'opinion des quatre régions naturelles du pays et ceux de Conakry participeront à des ateliers de formation pour apprendre à identifier, combattre et prévenir la désinformation et les discours haineux. Le but est de créer une plateforme de leaders d'opinion engagés dans la promotion de la paix et de la tolérance, capable d'identifier les discours de haine et de concevoir des messages alternatifs, ainsi que de sensibiliser leurs communautés à l'importance de la cohésion sociale.

« En tant qu'acteurs influents, vous avez le pouvoir de façonner les comportements et d'inspirer un changement positif dans vos sphères respectives. C'est pourquoi, j'en appelle instamment à votre engagement individuel et collectif en faveur de la paix, de la tolérance, du respect et de la protection de nos héritages socioculturels. Cet engagement est d'autant plus crucial auprès des jeunes et des populations locales qui représentent le coeur vivant de notre société », a déclaré Amirou Diawara, les invitant à s'engager dans la promotion d'un discours de modération fondé sur la tolérance, le bien, la paix et le dialogue.

Le représentant du PNUD a rappelé aux participants leur responsabilité première dans le cadre du changement et de la transformation sociale.

«Vous êtes le visage et la voix de vos communautés. Vous portez une influence capable de modeler les attitudes, de transformer les comportements et de guider les esprits vers un avenir plus pacifique », a-t-il insisté.

Il a ainsi remercié l'ANACIP et le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation pour cette initiative, mais aussi pour la qualité du partenariat constructif noué avec son institution, le PNUD, dans le cadre de la mise en oeuvre du projet d'appui à la promotion et à la protection des droits de l'homme pour la consolidation de la paix, ainsi que dans le cadre de ce partenariat fort sur l'appui à la décentralisation et au processus électoral.

« Au PNUD, nous nous félicitons de ce partenariat et nous souhaitons le nourrir, le solidifier et le consolider pour le bénéfice des populations de la Guinée et de ses territoires », a assuré le représentant du PNUD.

Face à la propagation inquiétante des discours de haine, il est plus que jamais crucial d'adopter une démarche collective pour comprendre les causes et les conséquences de ce phénomène, mais aussi pour définir des solutions durables et efficaces. C'est pourquoi, en lançant les travaux de la session, le secrétaire général du MATD Mohamed Siké Camara a exhorté les participants à devenir des vecteurs de paix, à refuser d'être des relais de la haine ou des instruments de division.

« Vous devez incarner des modèles de responsabilité, de discernement et d'apaisement. Je vous invite donc à profiter pleinement de cette session pour partager vos expériences, échanger des idées constructives et concevoir ensemble des stratégies innovantes en faveur de la paix et du vivre-ensemble dans vos différentes localités. Lutter contre les discours de haine, c'est agir sur leurs causes, freiner leur propagation, prévenir leur traduction en actes violents et en atténuer les effets sociaux. En tant que leaders d'opinion, vous avez le pouvoir et le devoir d'influencer positivement l'opinion publique, de prévenir les dérives et de promouvoir une culture de tolérance, de respect et de dialogue », a-t-il déclaré.

Il les a également invités à rejeter les discours de division, les rumeurs, la désinformation, la haine et les ressentiments.

Enfin, Mohamed Siké Camara a remercié le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) pour son engagement constant en faveur de la consolidation de la paix en Guinée.