Cameroun: Émotion nationale après le meurtre du petit Mathis, six ans, à Yaoundé

Au Cameroun, l'émotion reste vive, cinq jours après l'assassinat brutal du petit Mathis, un garçon de six ans, tué vendredi 9 mai par un homme d'une cinquantaine d'années à Yaoundé. L'homme s'en est violemment pris à l'enfant à l'aide d'un poignard. Si l'affaire fait toujours la Une des médias et suscite intérêt et commentaires de la part des internautes, c'est aussi parce que l'assassin présumé est le père d'une vedette camerounaise de la musique.

Selon les témoignages, c'est une bagarre entre le père de Mathis et l'assassin présumé qui a dégénéré dans une buvette de Yaoundé. L'homme s'est ensuite rendu au domicile des parents de Mathis, situé près de ce bar, et a assené plusieurs coups de couteau à l'enfant de six ans.

Les forces de l'ordre sont intervenues pour soustraire l'homme à une tentative de justice populaire. Il est aujourd'hui hospitalisé et menotté.

Réaction de l'artiste

L'affaire est abondamment commentée sur les réseaux sociaux. Les internautes ciblent la fille du meurtrier, Lydol, une artiste populaire, pour essayer de la relier d'une manière ou d'une autre au crime. La reprise de tels propos par des médias camerounais a même incité le gouvernement à réagir. Sur sa page Facebook, Grégoire Owona, le ministre du Travail, rappelle qu'un enfant, fût-il une vedette, ne saurait être responsable des crimes de son père. Il précise : « Puisse la presse nous présenter les faits et uniquement les faits, qui sont, semble-t-il, sacrés. »

Dans une vidéo, Lydol se dit effondrée et adresse ses condoléances à la famille de la victime. L'artiste a annulé plusieurs spectacles prévus fin mai et début juin et souhaite que « la justice suive son cours, en toute indépendance, comme il se doit ».