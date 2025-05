Congo-Kinshasa: Les sénateurs examinent la demande de levée d'immunité de Joseph Kabila

C'est une journée à fort enjeu politique en RDC. Le Sénat a entamé ce jeudi 15 mai l'examen de la demande de levée d'immunité sénatoriale de l'ancien président Joseph Kabila. Accusé par les autorités congolaises d'être complice de la rébellion ACF/M23, l'ex-chef de l'État, aujourd'hui en exil, est visé par de lourdes charges : crimes de guerre, crimes contre l'humanité, massacres de civils. Trois questions pour comprendre cette procédure inédite qui s'annonce longue et complexe.

Réunis au Palais du Peuple, les sénateurs devaient, avant même d'aborder ce dossier sensible, étudier d'autres éléments à l'ordre du jour. L'examen de la demande de levée d'immunité devrait commencer par la lecture du réquisitoire adressé par l'auditeur général des FARDC, dans lequel sont exposées les accusations portées contre l'ancien président.

Que reproche-t-on à Joseph Kabila ?

Deux membres du gouvernement ont pris la parole ces dernières semaines pour mettre directement en cause l'ancien président Joseph Kabila. Jacquemain Shabani, vice-premier ministre chargé de l'Intérieur, et Constant Mutamba, ministre de la Justice, l'accusent de jouer un rôle actif dans le conflit armé dans l'Est de la RDC, rappelle notre journaliste au service Afrique Patient Ligodi.

Félix Tshisekedi lui-même, président actuel de la République, est allé plus loin en affirmant publiquement que Joseph Kabila serait à l'origine de l'AFC/M23, le groupe armé qui contrôle plusieurs villes et localités dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu.

Comment va se dérouler la procédure ?

Côté justice, le ton est ferme. Le ministre Constant Mutamba a promis des procès imminents et annoncé que tous les biens identifiables de l'ancien président, y compris ses comptes bancaires et ses avoirs, seront visés par des mesures de saisie. Mais avant cela, la procédure parlementaire doit suivre son cours.

Les modalités précises de la séance ne sont toujours pas connues, tant la situation est inédite, explique notre correspondante à Kinshasa, Paulina Zidi. Il est possible que des questions soient posées par les sénateurs et l'option d'un huis clos n'est pas exclue. Selon des sources proches du bureau du Sénat, une commission technique pourrait être constituée pour poursuivre l'examen en profondeur, avant un éventuel débat en plénière suivi d'un vote. La commission serait également censée auditionner Joseph Kabila, mais celui-ci est actuellement hors du pays.

Quand la décision sera-t-elle rendue ?

La date de la décision finale dépendra du bureau du Sénat. Si une commission est effectivement formée, elle disposera de quelques jours pour rendre ses conclusions. Celles-ci seraient ensuite soumises à l'ensemble des sénateurs pour vote en plénière, où sera prise la décision finale.

Mais même si le Sénat venait à approuver la levée de l'immunité, la procédure ne serait pas encore achevée. Car Joseph Kabila est à la fois sénateur à vie et ancien président de la République. Or, la levée de l'immunité pour un ancien chef de l'État nécessite une autorisation du Congrès, c'est-à-dire une réunion conjointe des deux chambres du Parlement. « On ne peut pas dissocier les deux statuts », explique un spécialiste interrogé par RFI, qui souligne que quelle que soit l'issue du jour, le processus s'annonce encore long.