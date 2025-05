Afrique: Shelter Afrique Development Bank - La 44ème Assemblée générale prévue du 15 au 17 juillet prochain à Alger

L'Algérie accueillera la 44ème Assemblée générale annuelle (Aga) et le Symposium sur le logement de Shelter Afrique Development Bank (ShafDB) en juillet 2025.

L'Aga, qui se déroulera sous le thème : « La viabilité financière du secteur du logement dans un contexte de turbulences mondiales : Opportunités et défis », ajoute la même source, réunira les ministres du logement et des finances des États membres, les actionnaires, les banques centrales, les maires, les promoteurs privés, les investisseurs et les partenaires de financement du développement afin d'explorer les moyens de transformer les promesses de l'Afrique urbaine en progrès tangibles et inclusifs.

La réunion sera l'occasion d'examiner les performances de la ShafDB, d'évaluer les progrès réalisés dans le cadre de ses initiatives stratégiques et de formuler des politiques qui façonneront le rôle de l'institution dans la résolution des problèmes de logement et d'infrastructure de l'Afrique.

S'exprimant sur la prochaine Aga, le directeur général de Shelter Afrique Development Bank, Thierno Habib Hann, a fait part de son enthousiasme quant au choix de l'Algérie comme pays hôte.

« Nous remercions nos pays membres pour leur engagement continu en faveur d'un prix abordable. Nous apprécions nos pays membres pour leur engagement continu en faveur du logement abordable et du développement urbain en Afrique et au développement urbain dans toute l'Afrique. Le rôle de l'Algérie dans l'accueil de l'Assemblée générale Assemblée générale extraordinaire en 2023 - où Shelter Afrique a été transformée en en Banque de développement, et maintenant la 44ème AGA à Alger, reflète l'élan collectif et la vision partagée de nos membres. l'élan collectif et la vision partagée de nos membres. Nous nous réjouissons de de collaborer avec tous nos partenaires et parties prenantes pour faire avancer des et de stimuler une croissance économique inclusive à travers le continent », a déclaré M. Hann.

L'ordre du jour de l'Aga comprendra des discussions sur la mobilisation des capitaux, les mécanismes de financement innovants et les partenariats public-privé afin d'accélérer la fourniture de logements.

En outre, la réunion comprendra des tables rondes ministérielles et des dialogues politiques de haut niveau ; des sessions plénières pour explorer la résilience urbaine, des solutions locales aux défis du logement ; des forums techniques, des expositions et des vitrines d'investissement, et des sessions de réseautage visant à favoriser la collaboration entre les parties prenantes de l'industrie.

Créée en 1981 à Lusaka, en Zambie, Shelter Afrique Development Bank (ShafDB) est une banque multilatérale de développement (Bmd) panafricaine qui se consacre à la promotion et au financement de logements écologiques durables, au développement urbain et aux infrastructures connexes. Elle fonctionne grâce à un actionnariat composé de 44 gouvernements africains et de deux actionnaires institutionnels : la Banque africaine de développement (Bad) et la Société africaine de réassurance (Africa-Re).

L'institution est impliquée dans le financement du logement et des infrastructures connexes tout au long de la chaîne de valeur, tant du côté de la demande que de l'offre, par le biais de ses quatre (4) lignes d'affaires : Le Groupe des institutions financières (Fig), le Groupe de financement de projets (Pfg), le Groupe des partenariats souverains et publics-privés (Ppp) et le Groupe de gestion des fonds (Fmg).