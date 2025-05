En janvier 2025, les prix moyens des matières premières sur le marché mondial sont marqués par une baisse des cours du sucre, du coton et du riz en variation mensuelle. Ceux du maïs et du pétrole brut, quant à eux, se relèvent sur la période.

L'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) note que le prix du pétrole brut s'est inscrit en hausse de 7,5% au mois de janvier par rapport à décembre 2024. Il est passé de 73,8 dollars américains le baril au mois de décembre 2024 à 79,3 dollars américains le baril au mois suivant. Par rapport à la même période de l'année 2024 où le prix du baril était de 80,0 US $, il s'est opéré en revanche une baisse de 0,9%.

L'Ansd renseigne que le coût du maïs a aussi connu une hausse de 8,0% en variation mensuelle. Il est passé de 440,0 US cents / Boisseau au mois de décembre à 475,3 US cents / Boisseau au mois de janvier. Par rapport au mois de janvier 2024 où le coût du maïs était de 451,8 US cents / Boisseau, l'agence note une hausse de 5,2%.

Concernant le blé, une hausse mensuelle de 2,7% est notée sur le prix qui est passé de 545,7 US cents / Bois de 60lb au mois de décembre 2024 à 560,5 US cents / bois de 60lb en janvier 2025. Par rapport au mois de janvier 2024 où prix du blé était de 618,8 US cents / bois de 60lb, l'Ansd relève une baisse de 9,4%.

Le prix du coton était de 80,2 US cents/lb au mois de décembre 2024 contre 78,2 US cents/lb au mois sous revue. Cela traduit une baisse de 2,5% en variation mensuelle. Comparé au prix appliqué en janvier 2024 qui était de 92,1 US cents/lb, l'Ansd fait ressortir un repli de 15,1%.

Pour ce qui est du sucre, le prix s'est situé à 18,9 New York - cents/lb n°11 à la période sous revue contre 20,3 New York - cents/lb n°11 un mois avant, traduisant ainsi une régression de 6,9% en variation mensuelle. S'il est comparé au prix enregistré en janvier 2024 qui était de 22,6 New York - cents/lb n°11, l'Ansd relève une baisse de 16,4% du coût du sucre.

Le prix du riz s'est situé à 202,0 francs Cfa le kilogramme au mois de décembre 2024 contre 200,4 francs Cfa en janvier 2025. Cela traduit ainsi une baisse de 0,8 du coût du riz en variation mensuelle. Comparé à celui enregistré à la même période de l'année 2024 (232,4 Fcfa/kg), il est relevé une baisse de 13,8% du coût du riz.