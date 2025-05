Algérie: Oran - Ouverture d'un Colloque international sur les solutions vertes dans l'industrie pétrolière et gazière

Oran — Les travaux d'un Colloque international sur les solutions vertes dans l'industrie pétrolière et gazière ont été ouverts, mercredi à Oran, avec la participation d'experts venus de 12 pays, qui présenteront plus de 90 communications sur divers sujets liés aux nouvelles solutions et technologies dans le domaine du pétrole et du gaz.

L'ouverture de cette rencontre scientifique, organisée par la Direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique en partenariat avec la

Direction centrale de la recherche et du développement du groupe Sonatrach, a été présidée par M. Fodil Cherif, représentant de cette dernière direction. Il est intervenu sur la transition énergétique et la place des énergies fossiles dans le contexte des évolutions et changements actuels à l'échelle internationale.

M. Cherif a souligné que la transition énergétique à l'échelle mondiale doit être progressive, mais continue, planifiée, concertée et impliquant la coopération des gouvernements, des entreprises et des citoyens.

De son côté, Kaddari Abdelmoumen, de l'Université de Souk Ahras et membre du comité d'organisation, a précisé que ce Colloque international est le fruit de trois années de recherche sur les solutions vertes dans l'industrie pétrolière et gazière, en collaboration avec des chercheurs et experts issus de 12 pays.

Il a également indiqué que le programme du Colloque comprend des communications orales et des conférences, accompagnées de présentations de posters scientifiques par 31 chercheurs issus d'universités algériennes et étrangères, 68 appartenant à des centres de recherche et 31 autres présentées par des experts du groupe Sonatrach.

Les conférences s'articulent autour de cinq axes principaux, à savoir le projet de recherche sur les inhibiteurs verts dans le secteur pétrolier et gazier, les parcours du secteur du carbone, les technologies innovantes de biocarburants, l'approvisionnement durable en biomasse et les chaînes de valeur associées et le traitement durable de l'eau pour améliorer la récupération pétrolière, ainsi que l'aspect législatif et réglementaire lié aux politiques et au financement des projets de recherche.

Le Recteur de l'Université de Chlef, M. Bourouina Larbi, a souligné lors de la cérémonie d'ouverture que cet événement représente une opportunité pour faire le point sur les résultats de recherches menées durant trois ans par des chercheurs des universités de Chlef et de Souk Ahras, avec le soutien du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ainsi que du groupe Sonatrach, sur un sujet crucial à la fois pour les changements climatiques et environnementaux, et pour les évolutions politiques et géostratégiques influençant l'équilibre du marché mondial du pétrole et du gaz.

L'expert international en énergie, M. Choaib Boutamine, a de son côté présenté une communication dans laquelle il a abordé la place de l'Algérie dans l'intégration des solutions vertes dans le secteur pétrolier et gazier.