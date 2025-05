Afrique: Le monde célèbre la famille sous toutes ses formes

La Journée Internationale des Familles est célébrée chaque 15 mai à travers le monde. Pour cette édition de 2025, la thématique retenue s’intitule « Les politiques familiales pour le développement durable - vers le deuxième Sommet mondial pour le développement social ». Cette thématique qui souligne les leçons clés tirées des actions nationales et régionales, met en avant le rôle crucial des familles dans la réalisation du Programme de développement durable prévu pour 2030, comme l'indiquent les Nations unies.

Selon l'Organisation des Nations Unies, cette célébration du 15 mai, met l'accent sur l'importance d'intégrer des politiques axées sur la famille dans les programmes de développement nationaux afin de répondre aux grandes tendances telles que la transformation technologique, les changements démographiques, l'urbanisation, les migrations et le changement climatique.

Pour rappel, au cours des années 1980, les Nations unies se sont de plus en plus intéressées aux questions concernant la famille.

Dans le but de revivre les conditions de cette journée, l’ONU informe qu’en 1983, le Conseil économique et social (ECOSOC), sur recommandation de la Commission du développement social à sa vingt-huitième session, a adopté une résolution sur le rôle de la famille dans le processus du développement, dans laquelle il prie notamment le Secrétaire général « de promouvoir auprès des décideurs et du public une meilleure connaissance des problèmes et des besoins de la famille, ainsi que des moyens efficaces d'y faire face ».

La même source poursuit en déclarant que le 29 mai 1985, dans sa résolution, le Conseil a invité l'Assemblée générale de l'ONU à étudier la possibilité d'inscrire à son ordre du jour une question intitulée « Les familles dans le développement » afin de prier le Secrétaire général de lancer un processus de développement de la prise de conscience globale des problèmes axés sur les gouvernements, les institutions intergouvernementales et non gouvernementales et l'opinion publique.

À en croire notre source, la cellule familiale constitue un fondement essentiel pour les progrès dans la société. Par ailleurs, cela met en évidence un contexte avantageux pour le développement social ainsi que pour la santé physique et mentale des enfants.

La vie ayant tellement changé au cours de ce siècle, cette date nous amène à voir à quel point la famille à un impact sur la société moderne.

Notons qu’en Afrique, la thématique de la famille reste pertinente, car il est essentiel de le souligner que tout Africain conscient de ses origines ressent profondément le besoin de la famille, même lorsque celle-ci se trouve éloignée.