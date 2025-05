La province du Nord Kivu est exceptionnelle dans presque tous les domaines. Ça fait déjà 4 ans que le Chef de l'Etat Félix Tshisekedi avait décrété l'état de siège dans le seul but d'éradiquer tous les groupes armés. Mais hélas, cette mesure a lamentablement échoué et ce, malgré toutes les missions d'évaluation. Bien que connaissant toutes ces réalités, certaines autorités profitent de leur positionnement pour se prendre pour des petits dieux et mépriser ainsi les subalternes.

La presse joue un rôle très important pas seulement dans cette mesure exceptionnelle mais aussi en temps normal.

En tant que quatrième pouvoir reconnu par tout le monde, ce n'est pas le cas au Nord-Kivu, où le désormais ex- Vice-Gouverneur Romy Ekuka Lipopo, actuellement en procès pour fuite devant l'ennemi, méprisait la presse car, il se croyait intouchable à cause de son pouvoir.

Brisant le silence à l'occasion du 32ème anniversaire de la Journée de la liberté de la presse célébrée le 3 mai 2025, Guellord Risasi, DG du groupe de presse Waza RDC et correspondant de La Prospérité à Goma, a profité de cette occasion pour relater l'humiliation lui infligée par Romy Ekuka Lipopo devant une foule immense, cela en pleine interview.

Malgré son indignation, le Vice-Gouverneur a usé à cette époque de son pouvoir pour étouffer l'affaire, tout en menaçant la victime.

En effet, lors du lancement du Concours de Plan d'Affaires, COPA en sigle, du programme Transforme, au chef-lieu de la province du Nord-Kivu, Guellord Risasi avait été traité à tort d'un con par le Commissaire divisionnaire adjoint Romy Ekuka Lipopo, alors qu'il dirigeait l'interview.

"La réalité est pure et simple, il n'y a jamais eu d'amitié entre un journaliste avec une autorité ou un politicien mais juste une collaboration. J'ai été surpris de voir que le 17 octobre 2024 au lancement du concours de plan d'affaires COPA en sigle, du programme Transforme, lorsque je dirigeais l'interview à la fin de l'activité, que je sois qualifié de con à tort et sans raison, ce qui est anormal.

A mon avis, je n'avais aucune faute professionnelle devant l'autorité provinciale mais, par arrogance et comme il se croyait au-dessus de tout, il m'a insulté.

Je lui ai posé deux questions dont, l'intérêt que la province accorde à ce concours et l'assurance du gouvernement provincial aux entrepreneurs et ceux qui vont concourir suite au problème de la surtaxation. Finissant ces questions, directement il m'a humilié devant les partenaires, mes confrères et les invités à cette cérémonie.

J'ai usé de tous les moyens nécessaires pour montrer mon indignation face à cette humiliation mais malheureusement à cause de son pouvoir le dossier a été étouffé et classé sans suite", relate le journaliste Guellord Risasi.

A la question de savoir, pourquoi attendre tout ce temps pour s'exprimer, ce dernier explique, qu'il subissait des menaces venues des numéros inconnus et qui apparemment, provenaient des proches de son bourreau.

"Après cette injure, beaucoup de confrères ont été mécontents de l'acte irresponsable du Commissaire divisionnaire adjoint Romy Ekuka et l'actualité a fait du buzz sur les réseaux sociaux.

Je recevais des appels de façon permanente qui me menaçaient en me disant qu'on ne blague pas avec celui qui a le pouvoir. J'ai pris la décision d'éteindre mon téléphone pour ma sécurité et vivre dans une grande discrétion.

Je me suis dit, qu'il serait sage d'attendre la journée de la célébration de la liberté de la presse pour dire la vérité sur ce sujet car le monde avait besoin d'écouter la vraie réalité car dans ma lettre d'indignation, je demandais la réparation pour les dommages causés par cette autorité provinciale «