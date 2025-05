Il s'est tenu à Freetown, capitale du Sierra Leone, du 7 au 9 mai 2025, le 3ème Forum de haut niveau sur la coopération Sud-Sud et triangulaire pour le développement durable. Il a été organisé par le Mécanisme Africain d'Evaluation par les Pairs (MAEP), en collaboration avec plusieurs partenaires internationaux. Ardent Elonga, Directeur du département Think Tank du Groupe d'Experts sur les Réformes Institutionnelles en Afrique Bureau RDC (GERIA), a pris part à ces assises et a porté haut la voix de la RDC.

Invité à représenter la voix de la jeunesse intellectuelle engagée dans les réformes institutionnelles, Ardent Elonga a présenté les travaux de GERIA au sein de l'espace d'exposition du Forum notamment, ses actions en matière de gouvernance, de durabilité environnementale et de justice climatique.

Durant son séjour, il a eu l'honneur de s'entretenir avec des figures clés du MAEP dont Madame Marie-Antoinette Quartey, CEO du MAEP, à qui il a officiellement remis son mémoire de fin d'études intitulé : «Réflexions sur le Mécanisme Africain d'Evaluation par les Pairs». Ce geste symbolique a été chaleureusement salué par l'Ambassadrice et son équipe, marquant ainsi une reconnaissance forte du parcours panafricain de ce jeune acteur du changement. L'entretien a porté aussi sur la situation actuelle en République Démocratique du Congo. L'Ambassadrice a manifesté sa compassion et promis son appui si et seulement si le gouvernement congolais le lui demander.

Le Directeur du département Think Tank du GERIA/RDC a également participé aux séances de haut niveau, aux panels d'experts, aux discussions stratégiques et aux sessions de réseautage avec des délégations venues de toute l'Afrique et au-delà.

Sa participation s'inscrit dans la dynamique de GERIA de promouvoir une Afrique gouvernée autrement, à travers des réformes audacieuses, l'inclusion des jeunes, et la valorisation de l'expertise africaine.

Cette mission marque un tournant important pour le positionnement continental de GERIA, qui affirme son rôle actif dans les processus de transformation institutionnelle et de coopération interafricaine.

Se confiant à votre rédaction ce mercredi 14 mai 2025, Ardent Elonga, seul représentant de la RDC à ces assises, a indiqué que les échanges ont porté sur les solutions africaines en matière de gouvernance, de climat, de développement durable et de coopération multilatérale. Des chefs d'institutions, diplomates, experts et jeunes leaders étaient présents.

« Pendant trois jours, nous avons échangé, appris et bâti des ponts entre États, institutions, acteurs de la société civile et jeunes leaders africains autour du thème :«Le rôle du Sud global dans la refondation du nouvel ordre international».

Jour 1 : Ouverture solennelle présidée par Son Excellence Julius Maada Bio, Président de la Sierra Leone. La cérémonie a été marquée par la présence de hautes personnalités, dont Nadir Larbaoui, Premier ministre d'Algérie, et Samuel Okudzeto Ablakwa, Ministre des Affaires étrangères du Ghana, représentant le Président John Dramani Mahama, empêché à la dernière minute.

Jour 2 : Des sessions plénières intenses ont abordé l'articulation entre l'Agenda 2063 et les Objectifs de Développement Durable (ODD 2030), pour repositionner l'Afrique comme force de proposition dans le G20, les BRICS et les institutions multilatérales. Discussions approfondies sur les mécanismes de la coopération Sud-Sud et triangulaire. Les échanges ont porté sur des modèles innovants de financement, la gouvernance numérique et les nouveaux principes de gouvernance d'entreprise du MAEP, visant à renforcer un développement résilient et endogène.

Jour 3 : L'humain au coeur du changement et ce que GERIA veut promouvoir aussi avec sa devise investir dans le capital humain et parier sur l'avenir. Jeunes leaders, réseaux diasporiques, institutions de recherche et ONG ont mis en lumière des solutions concrètes, menées par les communautés, pour une Afrique résiliente, inclusive et durable et donc c'était une mise en lumière du pouvoir des citoyens pour accélérer la croissance durable en Afrique », précise-t-il.

Et de poursuivre : « En tant que Directeur du département Think Tank de GERIA-RDC, j'ai exposé nos réflexions sur les réformes institutionnelles africaines, la justice climatique, la gouvernance participative et l'inclusion des jeunes dans les processus de transformation. J'ai eu un entretien constructif avec le vice-président du panel des éminentes personnalités, l'un des organes phares du MAEP, l'Ambassadeur Ahmed Araita Ali à qui j'ai remis la copie d'une note critique d'appréciation du fonctionnement du MAEP de la part de notre président exécutive, l'Ambassadeur Pierre Michel Ngumbi depuis le Congo Brazzaville. J'ai également eu l'honneur de remettre personnellement à l'Ambassadrice Marie Antoinette Quartey, CEO du MAEP, mon mémoire universitaire intitulé : « Réflexions sur le Mécanisme Africain d'Évaluation par les Pairs », précise Ardent Elonga.

Ce dernier dit avoir eu des rencontres et échanges stratégiques, où il a eu l'occasion de porter haut la voix de la RDC.

Premièrement avec Son Excellence l'Ambassadrice Marie Antoinette Quartey, CEO du MAEP, à qui j'ai remis mon mémoire intitulé « Réflexions sur le Mécanisme Africain d'Évaluation par les Pairs ».

Deuxièmement avec Son Excellence l'Ambassadeur du Djibouti Ahmed Araita Ali, Vice-Président du Panel des Éminentes Personnalités du MAEP, qui m'a assuré de son soutien pour les initiatives de GERIA.

Troisièmement avec Mme Katherina Brooks. Elle est Partnerships Specialist au sein de l'Africa Facility to Support Inclusive Transitions (AFSIT), un programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) basé à Addis-Abeba. Son rôle consiste à faciliter les partenariats pour soutenir des transitions inclusives en Afrique, ce qui englobe des domaines tels que la gouvernance, la justice climatique et les réformes institutionnelles.

"Etant donné mon engagement avec le Think tank GERIA RDC et mon intérêt pour ces thématiques, il y a un potentiel évident pour une collaboration fructueuse.

Quatrièmement avec Mme Beauty Emefa Narteh, Directrice exécutive de la Ghana Anti-Corruption Coalition, sur un partenariat potentiel visant à renforcer nos efforts communs contre la corruption.

Cinquièmement avec Mme Chrissy Dube, Responsable des analyses de gouvernance chez Good Governance Africa en Afrique du Sud, pour explorer des synergies en matière de gouvernance.

Sixièmement avec Dr. Joseph Asunka, PDG d'Afrobarometer, récemment engagé dans un partenariat stratégique avec le MAEP, pour envisager des collaborations sur des projets de recherche et d'analyse de données.

A l'en croire, la RDC et son organisation GERIA ont bénéficié beaucoup de choses dans ce forum notamment, une visibilité continentale auprès d'acteurs majeurs de la gouvernance africaine, du développement durable et de la coopération intergouvernementale ; des alliances stratégiques amorcées avec le MAEP, le PNUD et d'autres partenaires ; une reconnaissance de fond du travail que nous menons depuis Goma pour une Afrique qui pense, réforme et agit par elle-même.

Ce que la RDC a affirmé, c'est qu'elle n'est pas qu'un territoire de crise, mais aussi un foyer d'intelligence, de solutions et de leadership jeune.

Et que des voix comme la mienne, formées localement, ancrées dans la réalité, peuvent porter haut les couleurs d'un Congo stratégique, visionnaire et panafricain. Ma vision ? C'est de contribuer, même avec une goute dans l'océan, à la restauration de l'image ternie de mon pays, la République Démocratique du Congo, sur la scène continentale.

Ça me fait sincèrement mal, chaque fois que je voyage, d'entendre que l'on ne parle de nos autorités et de notre pays qu'en mal.

Et quand il faut évoquer du positif, on se limite à : "les Congolais, ce sont des danseurs... des sapeurs..."

Changement de paradigme

Mais moi, je veux qu'on dise aussi :

"Les Congolais sont des penseurs, des bâtisseurs, des réformateurs. Ils portent une vision pour l'Afrique."

Et je veux y contribuer. Autant que je peux.

Comme me l'a dit un frère Burkinabé récemment :

"Toute l'Afrique attend le relèvement de la RDC."

Et comme Patrice Emery Lumumba l'a si bien dit :

"Le Congo est grand. Il exige de nous de la grandeur."

Mais la vraie question, celle qu'on devrait tous se poser c'est :

Sommes-nous prêts à jouer correctement notre partition ?

Ce forum est un tournant. Il ne s'agissait pas seulement de participer, mais de contribuer.

De ne pas assister, mais d'influencer.

De ne pas espérer... mais de bâtir.

Je rentrerai plus déterminer que jamais à poursuivre cette mission.

L'Afrique ne sera pas construite par ceux qui attendent, mais par ceux qui osent.

Merci au MAEP pour cette plateforme historique. Merci à Freetown pour son accueil