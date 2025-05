Congo-Kinshasa: Diplomatie des peuples - Kabasele Tshimanga reçu par l'ambassadeur du Cuba

Le Président National de l'Union des Démocrates Socialistes, UDS, Monsieur Crispin Kabasele Tshimanga Babanya Kabudi, également Coordonnateur National de l'Internationale Antifasciste RD Congo, a rendu visite, ce mercredi 14 mai 2025, à l'Ambassadeur du Cuba en République Démocratique du Congo, monsieur Jesus del Amo Fernandez.

Prenant la parole le premier, le Président National de l'UDS a remercié, au nom de ses Camarades de l'UDS, le Cuba socialiste et révolutionnaire de sa remarquable et historique contribution au démantèlement de l'apartheid et à la fin de la domination de la minorité blanche en Afrique australe, à la libération totale de l'Afrique de la domination européenne et de la décolonisation traduite par l'indépendance de la Namibie.

Le Président National de l'UDS n'a pas manqué de rappeler la présence, en 1965, du Grand Révolutionnaire Internationaliste Ernesto Che Guevara dans le maquis de Hewa Bora de l'anti-impérialiste congolais Mzee Laurent-Désiré Kabila en vue de combattre, armes à la main, l'impérialisme en République Démocratique du Congo.

Le Président Kabasele Tshimanga a poursuivi en louant l'excellence des relations d'amitié entre le Parti Communiste Cubain et l'Union des Démocrates Socialistes, UDS, depuis une dizaine d'années.

Il a affirmé que le Cuba socialiste reste le modèle de résistance, de bravoure, de détermination et de résilience dans la lutte anti-impérialiste à travers le monde.

Au nom de l'UDS, monsieur Kabasele Tshimanga a remis le message de solidarité avec le Cuba socialiste à l'Ambassadeur Jesus del Amo Fernandez dans lequel l'UDS condamne les sanctions et le blocus illégaux et illégitimes décretés arbitrairement par les États-Unis d'Amérique et ses laquais. L'UDS a aussi encouragé le Cuba à garder le cap dans sa lutte contre le fascisme, l'impérialisme, le néocolonialisme et le sionisme.

Dans sa brève réponse, le diplomate cubain a salué la collaboration entre l'Union des Démocrates Socialistes, UDS, et le Parti Communiste Cubain en tant que forces progressistes engagées dans l'avènement d'un nouvel ordre mondial multipolaire. Il a enfin déclaré que le Parti Communiste Cubain reste ouvert à toute coopération avec l'UDS.