Congo-Kinshasa: L'ICCN au micro du Jardin Botanique de Meise en Belgique

Du 7 au 8 mai de l'année en cours, l'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature, ICCN en sigle, a pris part à une importante rencontre sur la botanique tenue à Meise, au Royaume de Belgique, par le biais de son Directeur Général, M. Milan Ngangay Yves. L'Arche verte, une immersion architecturale dans l'atout botanique du jardin, a servi de cadre pour les échanges.

Un thème inclusif...

Lancée par l'Administrateur Général du Jardin Botanique de Meise, M. Steven Dessein, cette rencontre internationale était axée sur le thème « Des plantes aux hommes : l'expertise botanique pour un futur durable en Afrique centrale ».

Plusieurs sous-thèmes directement liés aux plantes et leur conservation étaient par conséquent en traitement notamment : l'approche CLIMA Virunga, un programme de reboisement mis en oeuvre conjointement par la Fondation Virunga, l'ICCN et le Jardin Botanique de Meise ; en sus, une sous-rubrique argumentant la question de la conservation du café ainsi que l'approche paysagère de l'Union européenne, était convoqué au menu des échanges tout en considérant d'autres diverses collaborations écologiques entre l'ICCN et le Jardin Botanique de Meise.

Les pics de l'évènement pour l'ICCN

Deux temps forts ont marqué la présence de l'ICCN à ce programme. Il s'agissait de la présentation détaillée du projet couloir vert Kivu-Kinshasa et ses rapports aux jardins botaniques de la République Démocratique du Congo ainsi que le renouvellement du contrat de collaboration entre l'ICCN et le Jardin Botanique de Meise qui date de plus de 20 ans.

Lors de la présentation du Couloir vert, le Directeur Général de l'ICCN, Monsieur Milan Ngangay Yves a expliqué les différentes implications positives de ce programme pour l'équilibre écologique et social au niveau national, continental et mondial, augmentant ainsi l'attention positive des partenaires sur ce projet magistral qui, comme il l'avait si bien dit lors de l'exposé, est une continuité du format réussi au Parc National de Virunga.

La pluralité des acteurs

La diversité des acteurs a été un élément clef du programme. En dehors de l'ICCN, l'on a également remarqué les participations de l'INERA, de l'Union Européenne, du CIFOR, de la KU LEUVEN, des autorités flamandes, des nombreux chercheurs et l'équipe de Yangambi en provenance de la Tshopo.

Quid du Jardin Botanique de Meise

Ce jardin de la Belgique reçoit chaque année environ 250.000 visiteurs. Son histoire remonte à 1796 mais sa fondation officielle a eu lieu en 1797. Plus ancienne que la Belgique, l'Institution bénéficie de plus de deux siècles d'expérience avec un domaine de 92 hectares contenant une haute dimension touristique vu la présence des bâtiments historiques dont un château ayant un donjon qui remonte au 12ème siècle.