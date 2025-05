Bénin: L'impact des infrastructures d'assainissement pluvial pour les habitants des quartiers vulnérables de Cotonou

communiqué de presse

LES POINTS MARQUANTS

A Cotonou, capitale économique du Bénin, de grands travaux d'assainissement pluvial ont transformé le visage de plusieurs quartiers autrefois victimes des inondations.

Grâce à l'appui du programme d'assainissement pluvial de Cotonou financé par un pool de partenaires dont la Banque mondiale, des kilomètres de collecteurs d'eaux, de voies pavées et de caniveaux ont été réalisés et sept bassins de rétention d'eau aménagés.

Le programme a positivement impacté plus de 168 000 habitants de la ville de Cotonou.

Devant la cabine où travaille son épouse, opératrice de saisie, Charles Hogbonouto, originaire de Sètovi, quartier du 10e arrondissement de Cotonou, la capitale économique du Bénin, se remémore les difficultés auxquelles il faisait face dans son environnement : « Il y avait constamment de l'eau dans notre maison. Il fallait poser des briques dans l'eau pour aller d'un endroit à un autre de la concession. Il était impossible de faire la différence entre les saisons ici et pour se rendre au service, c'était la croix et la bannière », relate ce conducteur de véhicule administratif, impressionné par les améliorations observées.

Jean Gamanvo, couturier, témoigne également de l'impraticabilité des voies après les pluies. « L'inondation était totale. C'était difficile de circuler. Pendant la saison des pluies, la vie ralentissait au niveau du quartier », se souvient-il.

Rues pavées bien propres, lampadaires solaires alignés et plants mis en terre le long des trottoirs : le quartier Sètovi a retrouvé aujourd'hui sa superbe. Cette transformation est le fruit du Programme d'assainissement pluvial de Cotonou (PAPC) visant à réduire significativement la vulnérabilité de la ville face aux inondations. Cette initiative gouvernementale financée par un pool de partenaires, dont la Banque mondiale a permis de métamorphoser cette agglomération autrefois insalubre et dont les rues étaient plongées dans l'obscurité dès la tombée de la nuit.

Le programme a permis la construction de 46 km de collecteurs primaires, 90 km de collecteurs secondaires et de caniveaux latéraux de rues ainsi que l'aménagement et le pavage de 49 km de rues et l'aménagement de 7 bassins de rétention. Des travaux de pavage ont été réalisés sur une trentaine de kilomètres de rues. Plusieurs infrastructures sociocommunautaires ont été également construites dans les périmètres des ouvrages d'assainissement. Les ouvrages réalisés ont un peu redessiné le visage des quartiers bénéficiaires, bénéficiant à plus de 168 000 habitants de la capitale économique du Bénin.

Un cadre de vie assaini

Observateur de la transformation de ce quartier populaire de Cotonou, Cossi Kiki, chef quartier de Sètovi, exprime sa satisfaction suite à son implication dans le Programme d'assainissement pluvial de Cotonou. Il se dit fier des résultats obtenus grâce au projet :

« Ce que nous vivions ici, était horrible. Le quartier était un bas-fond complet. Qu'il pleuve ou pas, certaines voies gardaient de l'eau les 365 jours de l'année. Il était difficile d'y vivre et l'insécurité était aussi une préoccupation majeure puisque les rues n'étaient pas éclairées », témoigne-t-il.

A l'époque, les initiatives ou solutions précaires susceptibles de faciliter la vie des habitants du quartier ne suffisaient pas à combler les dépressions du terrain ou à favoriser le drainage des eaux. Bien au contraire, ces tentatives entrainaient une pollution accrue de l'environnement et des odeurs fétides aggravant le calvaire des habitants.

Les nouveaux ouvrages de drainage des eaux de ruissellement construits dans les quartiers Enagnon et Akpakpa-Dodomè du 4ème arrondissement de Cotonou ainsi que dans les quartiers de Setovi, Vêdoko, Zogbo, Midédji et Kouhounou dans le 10ème arrondissement ont réduit de façon importante l'impact des inondations sur les populations..

Un mieux-être

« Avant le projet, le 10ème arrondissement de Cotonou était confronté aux affres cycliques des inondations comme la plupart des arrondissements de la ville. Cette situation impactait négativement le quotidien de toute la population avec des conséquences sur leur santé », souligne Comlan Yves Christian Gnidokponou, chef du 10ème arrondissement de Cotonou.

Il observe des améliorations majeures à la mise en oeuvre du projet telles de meilleures routes facilitant la circulation des personnes et des biens et des bassins de rétention d'eau pour lutter efficacement contre les inondations. Ces initiatives contribuant également à un cadre de vie plus attrayant et sain pour les populations.

Les taux des affections diarrhéiques et respiratoires ainsi que du paludisme ont vu leur taux diminuer dans les centres de santé. « En 2022, l'incidence du paludisme était de 14,1%, et au premier semestre 2023, elle est passée à 12,9%. Les affections diarrhéiques ont diminué de 9,7% à 7,9%. Ces résultats sont le fruit des aménagements des zones inondées », explique Judith Assavedo, sage-femme responsable des soins obstétricaux de la zone sanitaire Cotonou VI.

Sur le plan économique, l'incidence est notable au regard des boutiques et des commerces installés aux abords des nouvelles rues pavées.

« L'assainissement des rues permet aux maisons d'avoir des boutiques au niveau de leur devanture. En plus de cela, il y a une bonne fréquentation des rues, ce qui est favorable pour l'activité économique », explique le chef quartier de Sètovi.

Yacoubou Bawa, chef du quartier Vèdoko exprime également sa satisfaction : « Le PAPC est un projet important. Ses réalisations impactent positivement notre quotidien, nous circulons librement et vaquons à nos activités en toute quiétude ».