Gambie: Un ancien diplomate se présente à l'élection présidentielle de 2026

L'ancien diplomate et directeur général adjoint du Secrétariat de l'OCI en Gambie, l'ambassadeur Essa Bokarr Sey, a annoncé qu'il se présenterait à l'élection présidentielle de 2026. « En tant que personne née en Gambie, un pays auquel je dois beaucoup, j'estime qu'il est opportun de participer aux prochaines élections présidentielles de 2026, et user du processus démocratique pour aider à sauver notre nation», a-t-il déclaré dans un communiqué.

« Le nom, le logo, le manifeste et le drapeau du parti seront certainement connus du public une fois que nous aurons achevé la tâche conformément à la lettre et aux directives, aux critères que notre équipe a reçus de la Commission Electorale Indépendante (CEI) il y a environ deux mois.

« Notre équipe est bien organisée et ouverte aux suggestions de tous les citoyens. Nos premières priorités sont les jeunes, les femmes et les enfants, Inshaa Allah », a-t-il noté. Mr Sey a occupé le poste de directeur général adjoint au secrétariat de l'OCI en Gambie. Son expérience s'étend sur plus de 27 ans en tant qu'analyste, éducateur, diplomate, spécialiste militaire et expert en protocole.

Il a été ambassadeur de la Gambie en France, à Taïwan et aux États-Unis, avec une accréditation simultanée en Russie, au Portugal, en Hongrie, en Suisse, en Grèce et en tant que représentant permanent auprès de l'UNESCO à Paris. Sa juridiction aux États-Unis s'étendait au Mexique, au Canada, au Brésil, au Venezuela et à Cuba.

