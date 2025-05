Afrique: Ouverture du XVIe Forum Économique International Russie - Monde islamique à Kazan

TUNIS/Tunisie — "Kazan Forum 2025", le XVIe Forum économique international "Russie - monde islamique", s'est ouvert, jeudi, à Kazan, 6e plus grande ville de Russie et capitale de la république du Tatarstan.

Ayant pour thème principal "La numérisation : Nouvelle réalité et opportunités supplémentaires pour l'expansion de la coopération", il se poursuivra jusqu'au 18 mai courant. Ce forum annuel de la Russie et des pays de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), constitue une plateforme pour développer la coopération entre la Russie et les États membres de de cette organisation dans une multitude de secteurs.

Ainsi, le programme d'affaires du Kazan Forum porte sur la coopération internationale, le tourisme et la santé, le transport, la médecine, l'économie, les défis mondiaux, la finance et l'investissement islamiques, la construction, l'éducation, la culture et les sports. Parmi les thèmes traités, figurent aussi, l'industrie halal, l'entrepreneuriat des jeunes et la diplomatie.

Selon les organisateurs du Forum, "la coopération avec les États islamiques est un axe stratégique clé qui pourrait contribuer à la création d'un nouveau modèle de relations internationales dans un monde multipolaire. À cet égard, le Kazan Forum sert de plateforme à la Russie pour établir des interactions et échanger des expériences avec la communauté d'affaires islamique d'autres pays".

Les sessions du Forum sont axées sur le développement des corridors de transport multimodal, la sécurité économique, le financement de partenariats, ainsi que les questions industrielles, technologiques, éducatives, culturelles. Les discussions portent sur des thèmes tels que la finance islamique, l'industrie halal, la logistique, les technologies numériques, le développement industriel, les soins de santé, l'éducation, les médias et le tourisme.

L'un des principaux sujets de discussion du KazanForum est l'extension de l'expérience de la banque islamique à d'autres régions de Russie. Cette expérience est actuellement menée au Bashkortostan, au Tatarstan, en Tchétchénie et au Daghestan.

Une exposition internationale de projets d'investissement et d'infrastructure en Russie, Halal Expo 2025 se tient dans le cadre de ce forum du 14 au 16 mai. Le halal est aujourd'hui une norme de qualité internationale, sur lequel travaille la Russie tout en développant activement ses exportations dans ce domaine.

La foire commerciale internationale Kazan Halal Market, la plus grande plateforme commerciale halal de Russie, présente les produits des principales entreprises manufacturières du monde islamique.

Au programme de la manifestation figurent en outre, le festival de la mode islamique et un concours international de jeunes chefs cuisiniers le "Young Chefs International" avec la participation de plus de 100 opérateurs dont des jeunes chefs de moins de 25 ans venant de différents pays dont la Malaisie, le Maroc, le Sénégal, la Russie, la Tunisie et la Turquie. Avec leurs mentors, des chefs de restaurants célèbres, ils devront préparer un menu à trois plats en utilisant uniquement les produits qui représentent leur pays d'origine.

L'édition 2024 du Kazan Forum a enregistré la conclusion de 120 accords et memorandums et au cours de l'année écoulée, le chiffre d'affaires réalisé par la Russie avec les pays de l'OCI a augmenté de 30 %, selon les organisateurs du forum .