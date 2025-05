Le Parti Démocratique Uni (UDP) condamne fermement les menaces imprudentes et antidémocratiques proférées par le Ministre de l'Agriculture, l'Honorable Demba Sabally, à l'encontre du Maire de Banjul, Mme Rohey Malick Lowe, et de Mr Essa Mbye Faal, avocat de profession.

La déclaration du ministre selon laquelle ils seraient « arrêtés et envoyés en prison » s'ils se joignaient à des jeunes lors de manifestations pacifiques n'est pas seulement anticonstitutionnelle, mais constitue une attaque dangereuse contre les droits fondamentaux de tous les Gambiens.

La Constitution de 1997 de la Gambie, dans sa section 25(1)(d), garantit à chaque citoyen le droit de « se réunir et de manifester pacifiquement et sans armes ». Ce droit ne se limite nullement aux citoyens ordinaires, mais s'étend aux élus, aux militants et à tous les individus qui souhaitent exprimer leurs griefs en toute légalité. Le maire de Banjul, Mme Rohey Malick Lowe, et Essa Mbye Faal, comme tout autre Gambien, ont le droit de participer à des manifestations pacifiques sans crainte de persécution politique.

La déclaration du ministre de l'agriculture, Mr Demba Sabally, est un abus de pouvoir

Qu'un ministre en exercice menace ouvertement d'arrestation et d'emprisonnement les personnes qui exercent un droit constitutionnel constitue un abus de pouvoir et une violation flagrante des principes démocratiques. De telles déclarations corrodent l'état de droit et créent un climat de peur et d'intimidation. Le Parti Démocratique Uni (UDP) rappelle au gouvernement que la Gambie est une démocratie et non une dictature où les voix dissidentes sont écrasées par des menaces.

L'UDP demande:

1. Une rétractation et des excuses immédiates de la part du ministre Sabally pour ses déclarations incendiaires.

2. Une assurance publique de la part du gouvernement qu'il respectera et protégera les droits des citoyens à se réunir pacifiquement.

3. Une mise en garde contre la victimisation politique, nul ne devrait être ciblé pour avoir exercé ses libertés démocratiques.

Le Parti Démocratique Uni (UDP) demande à la Commission Nationale des Droits de l'Homme de la Gambie (NHRC) de se pencher d'urgence sur cette question. Les fonctionnaires ne doivent aucunement être autorisés à intimider les citoyens avec des menaces illégales, et la Commission Nationale des Droits de l'Homme de la Gambie (NHRC) a le devoir d'enquêter et de condamner de telles violations des droits fondamentaux.

Le Parti Démocratique Uni (UDP) soutient fermement les jeunes de cette nation, le maire Rohey Lowe, Essa Mbye Faal et tous les Gambiens qui choisissent de manifester pacifiquement pour un avenir meilleur. Nous ne tolérerons aucune tentative visant à faire taire les dissidents ou à intimider les citoyens afin qu'ils se soumettent.

La Gambie s'est battue avec acharnement pour s'éloigner des jours sombres de la dictature. Nous demandons instamment au gouvernement d'agir de manière responsable et de défendre les valeurs démocratiques pour lesquelles notre peuple s'est tant sacrifié.