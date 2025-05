Sénégal: Vers une évaluation concertée des politiques d'enseignement des langues nationales

Dakar — Le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye, demande "une évaluation concertée et une redynamisation soutenue des politiques d'alphabétisation et de promotion de l'enseignement des langues nationales", dans le cadre de la relance de l'enseignement des langues nationales et des programmes d'alphabétisation et de consolidation des écoles coraniques.

M. Faye, présidant mercredi la réunion du Conseil des ministres, a demandé au ministre de l'Education nationale "d'engager avec les acteurs, une évaluation concertée et une redynamisation soutenue des politiques d'alphabétisation et de promotion de l'enseignement des langues nationales".

L'alphabétisation dans les langues nationales étant considérée comme "un facteur essentiel de consolidation de notre souveraineté", la relance de l'enseignement des langues concernées et des programmes d'alphabétisation et de consolidation des daara (écoles arabo-islamiques traditionnelles) dans le système éducatif "reste une des préoccupations du président de la République", indique le communiqué du Conseil des ministres.

Il rapporte que Bassirou Diomaye Faye a indiqué au ministre de l'Education nationale "la nécessité de faire le point sur l'enseignement des langues nationales codifiées et la promotion de leur usage courant (lecture et écriture) dans tous les secteurs de la vie institutionnelle, administrative, académique, économique et sociale".

Il s'est par ailleurs "félicité" du lancement des travaux des Assises nationales des daara, mercredi 14 mai, ces "concertations inclusives" devant permettre "la mise en oeuvre consensuelle de plans d'action multisectoriels afin de mieux intégrer les daara dans les systèmes éducatif et économique de notre pays".