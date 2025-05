Maroc: Marrakech - Ouverture des travaux du 3è Congrès pédagogique arabo-africain des villes intelligentes

Les travaux de la 3ᵉ édition du Congrès pédagogique arabo-africain des Villes intelligentes ont débuté mardi à Marrakech, sous le thème "Visions et stratégies arabo-africaines pour des régions intelligentes, durables et sûres".

Organisé par le bureau d'études et d'ingénierie "Innovatel Engineering", en partenariat avec le Conseil communal de Marrakech, et en coordination avec l'Association marocaine des présidents des conseils de préfectures et provinces (AMPCPP), l'Association marocaine des présidents des conseils communaux (AMPCC), Cités et gouvernements locaux unis d'Afrique (CGLU Afrique), ainsi que le Forum arabe des villes intelligentes (Jordanie), ce congrès vise à créer des synergies entre bureaux d'études, ingénieurs, architectes, urbanistes, développeurs de solutions et décideurs politiques, en vue de stimuler de grands projets au Maroc, notamment dans la perspective de la Coupe du Monde 2030.

Cette rencontre constitue aussi une opportunité unique de rassembler les principaux acteurs urbains arabes et africains spécialisés dans les technologies urbaines intelligentes et durables, pour présenter leurs innovations technologiques destinées aux territoires et aux villes intelligentes.

S'exprimant à cette occasion, Lotfi Bennani, président-directeur général de "Innovatel Engineering" et fondateur du congrès, a souligné que cet événement représente une occasion de réunir l'ensemble des acteurs clés des villes arabes et africaines dans le domaine des technologies urbaines intelligentes et durables, afin de s'enquérir des innovations technologiques destinées aux régions et villes intelligentes.

Il s'agit aussi d'un espace propice pour tisser des liens entre porteurs de projets, bureaux d'études, responsables politiques, architectes, urbanistes et développeurs de solutions, dans le but de créer de nouvelles synergies susceptibles de stimuler les grands projets au Maroc, notamment dans le cadre des préparatifs pour la Coupe du Monde 2030, a-t-il expliqué.

Pour sa part, Fatna El Khiel, présidente du bureau marocain du Réseau des Femmes Élues Locales d'Afrique, a souligné que la transformation digitale des collectivités territoriales apparaît comme l'un des leviers les plus puissants pour améliorer la qualité des services publics et renforcer la transparence, notant que cette transformation permet de stimuler la participation citoyenne et de favoriser une prise de décisions plus juste, dans le cadre d'une approche à la fois sociale et territoriale.

De son côté, Abdelhadi Laghrari, membre de l'AMPCC, a salué le choix du thème de ce congrès, compte tenu des évolutions et de la révolution numérique que connaît le monde, qui incitent l'ensemble des acteurs concernés à se mobiliser davantage pour assurer une transition saine de la gestion traditionnelle à la gestion numérique.

Dans ce contexte, il a appelé à encourager la coopération de l'ensemble des acteurs des secteurs privé et public, notant que la construction de villes intelligentes, capables de répondre aux défis du présent, constitue une priorité pour garantir un équilibre entre technologie, transparence et participation citoyenne, en vue de réaliser la justice sociale et territoriale.

Le Congrès pédagogique arabo-africain des Villes intelligentes se veut une véritable plateforme de réflexion et de proposition de solutions concrètes et innovantes aux grands défis des villes intelligentes, notamment en matière de gouvernance, de tourisme intérieur, de développement durable, de transition énergétique, de transformation numérique, de sécurité, de mobilité urbaine et de continuité des services publics.