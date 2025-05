Ethiopie: Les relations entre le pays et la Russie s'intensifient dans les principaux domaines, selon l'envoyé spécial

Addis Ababa — L'Éthiopie et la Russie continuent de renforcer leurs relations étroites et solides, marquées par des liens diplomatiques forts, une coopération politique et des intérêts communs pour le développement, a déclaré l'ambassadeur éthiopien auprès de la Fédération de Russie, Genet Teshome.

Interrogé par le journaliste de l'agence de presse éthiopienne qui s'est rendu à Moscou le week-end dernier, l'ambassadeur Genet Teshome a déclaré que la coopération entre l'Éthiopie et la Russie prenait de l'ampleur dans divers domaines de partenariat.

Le 9 mai 2025, le président Taye Atske Selassie a assisté au 80e anniversaire du Jour de la Victoire en Russie, commémorant la fin de la Seconde Guerre mondiale, en compagnie d'un nombre considérable de chefs d'État et de gouvernement du monde entier.

Pour l'ambassadeur Genet, la présence d'une délégation éthiopienne de haut niveau conduite par le président Taye est un encouragement à approfondir les relations bilatérales solides qui existent depuis 128 ans entre les deux nations.

La participation du président Taye Atske Selassie a un impact positif important. Tout d'abord, l'Éthiopie et la Russie entretiennent des relations de longue date et une coopération multiforme, y compris dans le domaine politique.

La participation du président a donc contribué à renforcer les relations bilatérales, a-t-il déclaré.

L'Éthiopie est devenue un partenaire stratégique de la Russie, a déclaré l'ambassadeur, ajoutant que les relations s'étendent au-delà des liens commerciaux et économiques et de la coopération multilatérale.

L'ambassadeur a souligné le rôle significatif de la Russie dans le soutien à l'adhésion de l'Éthiopie aux BRICS, en soutenant activement son intégration dans le bloc, jusqu'à ce que son adhésion complète prenne effet le 1er janvier 2024.

L'adhésion de l'Éthiopie aux BRICS est devenue extrêmement importante pour élargir le rôle du pays au sein du groupe et pour rechercher une plus grande collaboration en matière de commerce, de sécurité et d'investissement avec la Russie et le continent africain, a-t-il expliqué.

En ce qui concerne la coopération actuelle entre l'Éthiopie et la Russie, les deux pays travaillent activement ensemble dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la science spatiale, de la technologie, de la géospatiale et d'autres domaines.

"Les relations bilatérales entre l'Éthiopie et la Russie sont très anciennes. Elles s'étendent sur plus d'un siècle. Il s'agit d'une relation bilatérale à multiples facettes dans les domaines de la politique, de la technologie, de l'éducation et de la santé, et nous avons maintenant de nouveaux domaines de coopération dans le cadre de la technologie nucléaire pour le développement de l'énergie pacifique", a-t-il déclaré.

Plus important encore, l'ambassadeur Genet a expliqué que les relations entre l'Éthiopie et la Russie se renforcent dans divers domaines, notamment le commerce et l'investissement.

Actuellement, les investisseurs russes considèrent de plus en plus l'Afrique, et en particulier l'Éthiopie, comme une destination d'investissement prometteuse, a-t-il indiqué.

L'Éthiopie offre des opportunités significatives grâce à son économie en croissance, sa situation stratégique, ses réformes macroéconomiques et l'amélioration du climat des affaires, a-t-il déclaré, ajoutant que des efforts sont déployés pour encourager les investisseurs à saisir cette opportunité.

L'ambassadeur a mentionné les améliorations dans le secteur commercial, en particulier depuis que la demande de café a augmenté sur le marché mondial, les entreprises russes ont commencé à acheter du café directement à l'Éthiopie.