Gabon: Le Chef de l'État préside la cérémonie de prise de commandement à la tête de la Garde Républicaine du Général de Brigade Antoine Balekidra

Le Président de la République, Chef de l'État, Chef Suprême des Forces de Défense et de Sécurité, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema a présidé ce jour à l'esplanade de la Garde Républicaine, la cérémonie officielle de prise de commandement du Général de Brigade Antoine Balekidra nommé le 8 mai 2025 au grade de Commandant en Chef dudit corps de Défense.

La cérémonie s'est déroulée en présence des hauts responsables civils et militaires, des membres du gouvernement, ainsi que des représentants des corps constitués.

Cet acte solennel consacre le transfert d'autorité et témoigne de la confiance renouvelée du Président de la République au nouveau Commandant en Chef, le Général de Brigade Antoine Balekidra, qui a assuré jusqu'alors les fonctions de Commandant en Chef en second depuis le 18 novembre 2023 avec honneur et fidélité.

Cette prise de commandement intervient dans la continuité de l'élection du Général Oligui Nguema à la magistrature suprême, conformément aux textes en vigueur et marque ainsi l'aboutissement du processus de transition du commandement militaire au sein de cette unité d'élite.

Empreints de solennité et fidèles aux traditions militaires, ces moments ont été ponctués par la revue des troupes par le Président de la République, la remise des attributs de commandement, la prononciation de la formule de consécration, ainsi qu'un défilé pédestre et motorisé.

Dans son allocution de circonstance, le Chef de l'État a instruit les personnels de la Garde Républicaine de reconnaître désormais comme Chef le Général de Brigade Antoine Balekidra, les exhortant à demeurer loyaux et rigoureux sous son autorité.

Fort de son expérience et de son engagement au sein des Forces de Défense et de Sécurité, le Général de Brigade Antoine Balekidra prend désormais les rênes de la Garde Républicaine avec pour mission de garantir la continuité, la stabilité et l'efficacité des opérations de protection des institutions républicaines.