Gabon: Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema reçoit son homologue angolais

Le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema a reçu ce jour au Palais Rénovation son homologue, Son Excellence João Manuel Gonçalves Lourenço, Président de la République d'Angola, en visite officielle à Libreville.

Cette première rencontre bilatérale du Chef de l'État depuis son investiture le 3 mai dernier a été l'occasion de faire à son homologue un bref aperçu du processus de Transition qui a abouti à l'organisation de l'élection présidentielle dans un climat apaisé et dans la transparence totale.

Évoquant par ailleurs les sujets d'intérêt commun et le renforcement des relations bilatérales entre Libreville et Luanda, les deux Chefs d'État ont également échangé sur la coopération économique et culturelle via le développement de partenariats dans des secteurs stratégiques tels que les hydrocarbures et les ressources halieutiques.

Dans son propos de circonstance, SE João Lourenço a adressé ses remerciements aux autorités gabonaises pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé ainsi qu'à sa délégation, et salué le respect du Chronogramme de la Transition par SE Oligui Nguema ainsi que le bon déroulement du scrutin présidentiel qualifié d'exemple pour le continent .

En outre, SE João Lourenço a émis le souhait de l'organisation dans les prochains jours à Luanda de la grande commission mixte entre le Gabon et l' Angola en vue de la redynamisation des accords de coopération entre les deux Etats. A cet effet, le Président en exercice de l'Union Africaine a invité son homologue gabonais à effectuer une visite en terre angolaise.

A l'issue de cette entrevue, les deux dirigeants se sont félicités de l'excellence des relations qui unissent leurs pays respectifs depuis plusieurs années tant sur le plan bilatéral qu'au sein des organisations continentales et internationales, et ont émis le souhait d'oeuvrer conjointement au renforcement des domaines d'intérêt commun.

Le Chef de l'État a également exprimé à son hôte la gratitude du peuple gabonais envers les plus hautes autorités angolaises pour leur implication dans la levée des sanctions contre le Gabon et sa réintégration dans les instances sous-régionales et continentales telles que la CEEAC et l'Union Africaine (UA).

Pour rappel, cette visite de Son Excellence João Lourenço s'inscrit dans la continuité d'une dynamique diplomatique active et fait suite à son précédent séjour à Libreville en décembre 2022.