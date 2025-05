Tunisie: Ligue 1 - dernière journée - EST - Dans la peau de champions !

Les équipiers de Youssef Belaïli fouleront tout à l'heure la pelouse de l'Olympique de Radès dans la peau de champions. Le temps d'un après-midi, les joueurs relâcheront la pression. Toutefois, finir la saison en beauté en alliant manière et résultat et en respectant le fair-play est également à l'ordre du jour.

C'est dans une ambiance des grands jours que les "Sang et Or", qui fouleront tout à l'heure la pelouse du stade de Radès dans la peau de champions, retrouveront leur public pour un après-midi où les tensions connues, durant les périodes de doutes par lesquelles l'équipe a pu passer, ne sont à présent que de mauvais et lointains souvenirs. Ceci dit, l'explication de cet après-midi s'apparente à de la simple formalité pour les Espérantistes, contrairement à leurs adversaires. En effet, pour les Monastiriens, la victoire est essentielle pour terminer deuxièmes et pouvoir accompagner ainsi les "Sang et Or" en Ligue des champions la saison prochaine. Pour l'USM, il s'agit d'un duel à distance avec l'ESS pour la seconde place.

Au grand complet

L'esprit de fair-play implique que les Espérantistes disputent sans concession le match de cet après-midi. Soit. En effet, le staff technique ne peut s'empêcher de penser à ménager certains joueurs en prévision de la prochaine explication en quarts de finale de la Coupe de Tunisie, ce dimanche contre l'ESZ.

Il est bon de savoir que Maher Kanzari dispose de son effectif au grand complet. Et comme l'explication de cet après-midi est sans enjeu réel, il n'est pas exclu que Yassine Meriah et Roger Aholou soient associés à la fête en ayant un temps de jeu. Une idée qui a effleuré les esprits ces dernières heures.

Cela n'empêchera pas les joueurs incorporés de se donner à fond d'autant que dans l'esprit de Maher Kanzari : "Nous pouvons creuser l'écart à 7 points...". Cet après-midi, des changements sont envisageables dans le onze de départ, à commencer par le poste de gardien de but qu'on peut confier à Amanallah Memmiche, histoire de lui redonner confiance. En pointe de l'attaque, Achref Jabri a des chances de débuter également la rencontre, au même titre que Kahlil Guenichi. Bref, ce ne sont pas les solutions de rechange qui manquent, d'autant que c'est le match de coupe face à l'ESZ qui importe le plus.