Tunisie: La surpêche menace la biodiversité marine

Les défenseurs de l'environnement ont exprimé de sérieuses inquiétudes quant à l'augmentation de la pêche i d'animaux marins menacés sur les côtes tunisiennes, en particulier les requins, les raies et les animaux cartilagineux, qui sont classés sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature.

Au cours de l'émission de radio « Express Les intervenants ont exprimé leur désapprobation face à des vidéos postées sur les médias sociaux montrant des pêcheurs se vantant d'avoir capturé de grandes quantités de ces espèces et même de les avoir torturées dans des scènes qualifiées de « choquantes ».

L'un des intervenants a souligné qu'un activiste comptant plus de 80 000 adeptes sur les plateformes de médias sociaux a publié une vidéo de sa voiture chargée d'environ 500 kilogrammes d'une espèce gravement menacée d'extinction.

Les participants ont tiré la sonnette d'alarme, soulignant que si cette tendance se poursuit, elle menacera de plus en plus l'écosystème marin et affectant directement les moyens de subsistance des pêcheurs traditionnels qui souffrent de la rareté du poisson.

Un appel urgent a été lancé au ministère de l'Agriculture et aux autres ministères concernés, tels que l'intérieur et le commerce, pour qu'ils assument leurs responsabilités en matière de contrôle et d'application des lois, en particulier à la lumière des engagements internationaux de la Tunisie en matière de protection de la biodiversité.

Les participants ont ajouté qu'il ne s'agit pas d'une question d'« élitisme environnemental » ou de luxe intellectuel, mais plutôt d'une question de survie et de sécurité alimentaire, car la mer fournit plus de 50 % de l'oxygène de la planète et constitue une source directe de subsistance pour des milliers de Tunisiens.