Congo-Brazzaville: Digitalisation - Une plateforme pour former des milliers de jeunes dans le numérique

L'outil numérique a été présenté au ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Economie numérique, Léon Juste Ibombo, le 14 mai à Brazzaville, par le Centre africain de recherche en intelligence artificielle (Caria), avant son lancement officiel. Elle est mise en place pour former les jeunes congolais dans le domaine du numérique.

La plateforme, totalement digitale, a été conçue par le Caria, une structure étatique mise en place pour former des talents devant oeuvrer pour renforcer le développement des technologies émergentes afin d'accélérer la transformation digitale. Le projet, pour sa phase pilote, va permettre de proposer, en ligne, environ trois mille cours en ligne, répartis en plusieurs catégories. Ces modules de formation porteront, entre autres, sur la cybersécurité, l'intelligence artificielle, le développement personnel ainsi que des modules sur l'innovation technologique.

A terme, l'objectif du gouvernement est de former plus de dix mille jeunes congolais dans le domaine du numérique dans la phase pilote du projet. « La formation, entièrement gratuite est ouverte à quiconque voudrait devenir développeur. L'inscription se fait en ligne sur le site web du Caria....... Chaque cours est divisé en plusieurs modules et à l'issue du cours, les apprenants sont soumis à un examen final. Et la fin de formation est conditionnée par la délivrance automatique d'une attestation de réussite », a expliqué le coordonnateur du Caria, Éric Armel Ndoumba.

L'attestation délivrée, a-t-il renchéri, sera reconnue par le ministère chargé de l'Economie numérique et celui de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, et fera foi aux entreprises et aux institutions de la République. Pour sa part, le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Economie numérique, Léon Juste Ibombo, a exprimé son satisfecit.

« Je suis satisfait de la plateforme qui m'a été présentée. Mais nous allons continuer à travailler avec mon collègue chargé de la Recherche scientifique afin qu'il apporte, lui aussi, ses contributions avant de programmer son lancement officiel. Pour cette phase, notre ambition est d'offrir aux jeunes une formation de qualité qui va faire d'eux des grands développeurs et/ou des chefs d'entreprises », a souligné le ministre.