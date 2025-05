Tunisie: Ligue 1 - Dernière journée - ESS - Gagner et espérer !

L'Etoile n'a plus rien à perdre, mais tout à gagner dans cette ultime confrontation en championnat, à l'Olimpico face au CSS.

Seul mot d'ordre, la victoire face au CSS qui pourrait valoir son pesant d'or, en cas de résultat favorable lors du duel EST-USM. En effet, même si l'Etoile a laissé des plumes à domicile lors de la phase retour, elle n'a subi qu'une seule et unique défaite contre 5 succès en 7 matchs. Ce qui est un bilan honorable.

Il n'est point question de douter, au moment où le club étoilé a réalisé un parcours quasiment sans faute lors des 6 derniers matchs en championnat, alignant 5 succès contre une seule parité. Face au 7e du championnat, un CSS en panne de résultat et éliminé en coupe, il n'y a aucun droit à l'erreur. Alors, pour arriver à ses fins, la profondeur du banc étoilé sera mise à rude épreuve. Sachant que les remplacements judicieux de Mkacher ont souvent apporté du tonus dans le jeu et des points à l'équipe, avant qu'elle ne cale.

Retour de Anen

En effet, Rayan Anan est de retour dans le groupe après avoir participé à la CAN U20 en Egypte. Un retour aux entraînements qui donne un choix supplémentaire à Mohamed Mkacher sur le plan offensif. Nessim Hnid est également disponible après avoir manqué un bon nombre de matchs. Volet formation rentrante, Raed Gazzah et Anas Khardani sont en concurrence saine pour garder les bois. Avec un avantage psychologique pour Gazzah qui a notamment fermé toutes les issues à l'aller au stade Taieb Mhiri de Sfax.

La plupart des joueurs sont à la disposition de l'entraîneur Mohamed Mkacher qui va devoir trancher pour présenter son onze idéal. Seulement, on craint pour la participation de Houssem Dagdoug qui a cédé sa place à la demi-heure de jeu pour blessure, face au Club Africain. Les étrangers, Cherif Camara en défense et Cédrik Gbo au milieu, font partie des éléments appelés à finir le travail.

En attaque, Chaouat et Aouani, en verve, forment un duo déchaîné et complémentaire. Aux Chamakhi, Abid, Karoui et Ben Choug de donner le ton également dans ce match. Enfin, la défense doit répondre à l'appel, en soutenant le milieu de terrain. On compte notamment sur Naouali et Ghedamsi pour offrir une sécurité à ce secteur. Les Etoilés cherchent leur 20e succès en championnat (dont 11 à l'extérieur), histoire de fêter dans la liesse et la ferveur le centenaire de l'Etoile à Sousse, devant des milliers de supporters aux anges. Il y a un ticket en Champions League CAF à aller chercher, très important sur le plan financier. L'espoir est de mise, tout en gardant une oreille sur le match de l'USM à Radès.