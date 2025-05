Tunisie: Le pays représenté aux Sommets arabes de Bagdad par le ministre Mohamed Ali Nafti

Sur instructions du président de la République, Kaïs Saïed, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, conduira la délégation tunisienne participant aux travaux conjoints du 34e Sommet arabe ordinaire et du 5e Sommet arabe pour le développement économique et social, qui se tiendront simultanément à Bagdad le 17 mai 2025.

Le Sommet arabe ordinaire examinera les derniers développements dans la région, notamment la situation dramatique dans la Bande de Gaza, marquée par le génocide en cours contre le peuple palestinien, ainsi que les agressions répétées en Cisjordanie. La réunion offrira également l'occasion de faire le point sur les crises politiques et humanitaires dans d'autres pays arabes.

En parallèle, le 5e Sommet arabe pour le développement économique et social mettra l'accent sur la consolidation des partenariats interarabes dans les domaines économique, social et du développement durable. Ce sommet vise à identifier de nouveaux mécanismes de coopération et à adopter des approches innovantes capables de relever les défis communs dans la région.

La participation de la Tunisie à ces deux sommets traduit son attachement constant à la solidarité arabe et son engagement actif pour des solutions concertées aux enjeux régionaux.