Ile Maurice: Un Néerlandais arrêté à Flic-en-Flac

Une opération menée par l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) de la Western Division a permis l'arrestation, le mercredi 14 mai, de Victor de Boer, un Néerlandais suspecté de trafic de drogue, à Flic-en-Flac. Cette intervention a permis la saisie de près de 100 grammes de cocaïne d'une valeur de Rs 1 million et d'une somme importante en espèces. L'affaire met une fois de plus en lumière les enjeux liés au trafic de stupéfiants à Maurice, notamment dans les zones touristiques.

C'est aux alentours de 22 heures, sur Flamingo Road et à proximité du bar Mafiozzo, que les agents de l'ADSU ont procédé à l'arrestation du Néerlandais Victor de Boer, résidant à morcellement Ruisseau Palmyre, Flic-en-Flac. Le suspect était en possession de plusieurs paquets de cocaïne soigneusement dissimulés dans des emballages plastiques. La drogue retrouvée sur lui pesait au total 94,32 grammes, une quantité significative selon les normes de la Dangerous Drugs Act.

En plus de la drogue, les policiers ont découvert sur lui une somme importante en espèces, composée de EUR 445, USD 100 Rs 4 100 en roupies mauriciennes. Le montant total saisi s'élève à Rs 31 000, ce qui laisse fortement présupposer son implication dans des transactions de drogue destinées à la revente et non pas une simple consommation personnelle.

À la suite de l'arrestation de Victor de Boer, une perquisition a été menée à son domicile. Aucun élément incriminant n'a été retrouvé sur place. Toutefois, la présence de devises étrangères et la quantité de cocaïne retrouvée sur lui ont mené les autorités à avancer l'hypothèse d'un trafiquant actif opérant dans un secteur très fréquenté par les touristes et la population locale.

Le suspect a été placé en détention provisoire. Il devrait prochainement comparaître devant la justice pour répondre d'accusations graves de possession de drogues dangereuses avec intention de distribution.