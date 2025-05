Ile Maurice: Nouvelle victime de QNET

Une habitante de Rose-Hill, âgée de 25 ans, a porté plainte, cette semaine, après avoir perdu une somme de Rs 250 000 dans ce qu'elle soupçonne être une escroquerie déguisée en opportunité d'investissement. Son témoignage met en lumière un système d'apparence bien structuré, impliquant des réunions dans des lieux publics et l'intervention de plusieurs individus, dont un se présentant comme un partenaire senior d'une société affiliée à une entreprise basée à Hong Kong.

Tout commence en novembre 2024, lorsqu'un ami l'informe de la tenue d'une réunion à Trianon au sujet d'une prétendue opportunité d'affaires. Le rendez-vous est animé par un homme affirmant représenter une société du nom de QNET, spécialisée dans les investissements dans l'offshore. Lors de la réunion, il est question d'un partenariat commercial nécessitant un investissement initial de Rs 250 000 ou Rs 450 000. La promesse : devenir actionnaire et bénéficier d'avantages divers, notamment de rabais sur des voyages à l'étranger.

Convaincue par le discours, la jeune femme décide d'investir Rs 250 000. À la demande du porteur d'affaires, elle effectue le virement sur un compte bancaire au nom de l'organisatrice de la réunion. Quelques jours plus tard, un autre rassemblement a lieu où elle signe un contrat et se voit rassurée par des explications supplémentaires. D'autres réunions se succèdent entre décembre 2024 et mai 2025 à Trianon, Ébène et Bagatelle, visant à convaincre d'autres personnes à investir à leur tour.

Un système frauduleux de type Ponzi

Mais au fil du temps, la jeune femme commence à douter. Sur les réseaux sociaux, elle découvre plusieurs témoignages d'anciens «partenaires» dénonçant un système frauduleux de type Ponzi, associé au même nom d'entreprise. Inquiète, elle tente d'obtenir des explications des organisateurs. Le lundi 12 mai, elle se rend au Tribeca Mall avec personnes concernées pour demander des comptes et le remboursement de son argent. Peine perdue. L'organisatrice affirme ne pas pouvoir rembourser les sommes encaissées.

La victime décide alors de porter plainte et la police de Rose-Hill arrête deux des suspects principaux le lendemain à Curepipe et Terre-Rouge. Plusieurs objets sont saisis : téléphones portables de dernière génération, diverses cartes bancaires (MCB, ABSA, Visa Platinum), cartes SIM internationales et la clé d'un véhicule personnel.

La police soupçonne une organisation bien rodée, exploitant la crédulité de personnes en quête d'indépendance financière. Les documents remis par la victime ont été conservés comme pièces à conviction et pourraient être déterminants pour la suite de l'affaire.

La Financial Services Commission (FSC) a, à maintes reprises, mis en garde le public contre les activités de QNET. Elle affirme avoir reçu de nombreuses plaintes à l'encontre de cette entreprise dont les opérations ne sont ni autorisées ni encadrées par ses services. La FSC rappelle régulièrement aux citoyens de faire preuve de prudence face à ce type d'offres alléchantes, souvent trop belles pour être vraies. Toute personne ayant investi ou ayant été approchée dans un contexte similaire est appelée à se manifester auprès des autorités.