Afrique Australe: Radisson Hotels Madagascar accueille des journalistes sud-africains pour une exploration élargie de la Grande Île

Dans la continuité de ses initiatives en faveur de la promotion touristique, Radisson Hotels Madagascar reçoit cette semaine un groupe de journalistes sud-africains issus des médias On Another Plane et News24, venus découvrir les richesses culturelles et naturelles de la Grande Île.

Après une première série de voyages de presse axée sur Antananarivo, cette nouvelle édition élargit les perspectives avec des escales inédites à Nosy Be et Mantasoa, en partenariat avec l'Office Régional du Tourisme de Nosy Be (ORTNB) et d'autres acteurs locaux.

Ce voyage de presse a pour objectif d'offrir aux journalistes une expérience immersive et authentique de Madagascar, afin de renforcer son attractivité sur les marchés régionaux et internationaux. Les participants auront l'occasion de s'imprégner des charmes balnéaires de Nosy Be, avec ses plages paradisiaques et sa biodiversité exceptionnelle, tout en découvrant la sérénité de Mantasoa, prisée pour ses paysages lacustres et son riche héritage historique.