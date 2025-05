Addis Ababa — L'Éthiopie et la Chine ont ouvert un nouveau chapitre de leur partenariat médiatique à l'occasion de l'événement « Seeing China - Fostering China-Ethiopia Media Collaboration » qui s'est tenu à l'université d'Addis-Abeba.

Cet événement a marqué le lancement de l'émission « China Hour » sur la télévision publique éthiopienne et a présenté une vitrine de contenu audiovisuel chinois sur plusieurs plateformes médiatiques éthiopiennes.

S'exprimant lors de la cérémonie, Legesse Tulu, ministre du service de communication du gouvernement, a déclaré que cette initiative n'était "pas simplement une vitrine, un programme ou une plateforme de dialogue politique. Il s'agit d'une célébration de la vision, de la créativité et de la solidarité entre l'Éthiopie et la République populaire de Chine, à l'occasion du 55e anniversaire de nos relations diplomatiques".

L'événement, organisé dans le cadre d'un effort trilatéral impliquant l'Administration nationale de la radio et de la télévision de Chine, le Service de communication du gouvernement éthiopien et l'ambassade de Chine, vise à améliorer la coopération audiovisuelle dans le cadre de l'initiative « la Ceinture et la Route » et à renforcer les liens entre les deux nations dans le domaine des médias.

Le ministre, qui a étudié en Chine, a réfléchi personnellement à l'influence des institutions médiatiques chinoises.

« C'est à Pékin que j'ai pu constater de première main la force des institutions médiatiques chinoises, la discipline de leurs stratégies de communication publique et le pouvoir de la narration comme pont entre deux nations. »

La nouvelle émission « China Hour » présentera une sélection de séries télévisées, d'animations, de documentaires et d'émissions de variétés en provenance de Chine. Ces programmes seront diffusés non seulement sur ETV, mais aussi sur Fana Broadcasting Corporation et ARTS TV.

Soulignant le potentiel des médias pour construire des ponts, M. Legesse a déclaré : « Que nos deux nations travaillent ensemble non seulement sur les routes et les chemins de fer, mais aussi sur les récits et les réseaux, pour construire l'infrastructure douce de la compréhension, de la connexion et du respect ».

Le ministre chinois de l'administration nationale de la radio et de la télévision, Cao Shumin, a également souligné l'importance de cette collaboration.

"Les médias audiovisuels sont essentiels aux échanges entre les peuples et à la compréhension mutuelle. Ils sont également à la frontière de la technologie et du commerce".

Elle a ajouté que " ... des drames, des documentaires et des animations réalisés en Chine seront présentés au public local, comme The Wonder, The Ideal City, Adventures of the Panda et Havoc in Heaven. Au total, 20 produits audiovisuels classiques et les plus populaires seront diffusés par les grands médias locaux.

Mme Cao a insisté sur le caractère prospectif du partenariat, appelant les deux parties à « adopter de nouveaux modèles d'échange et de coopération... et à profiter de cette occasion pour démontrer le riche héritage et l'esprit contemporain des deux civilisations ».

Elle a également souligné l'importance des formats émergents tels que les mini-drames et a mis en avant les projets de collaboration technique, d'échange de talents et de renforcement des capacités, y compris la formation conjointe et la participation à des forums audiovisuels internationaux.

L'ambassadeur de Chine en Éthiopie, Chen Hai, a qualifié cette collaboration de « particulièrement importante », notamment dans le contexte du 55e anniversaire des relations diplomatiques.