Madagascar: Toliara - Les intrants de prévention du VIH/SIDA en rupture

Toliara fait face à une rupture des intrants de prévention et de traitement du VIH/Sida. Selon les OSC, cette situation augmente les risques de propagation du virus.

Le risque de propagation du VIH/Sida est élevé à Toliara. Les intrants de prévention, de dépistage et de traitement sont insuffisants dans cette région. C'est ce qu'indiquent les Organisations de la société civile (OSC) dans un communiqué de presse diffusé hier, à l'occasion de la présentation des résultats sur la situation du VIH/Sida dans la région.

Selon ce communiqué, les préservatifs sont introuvables dans 73,9 % des services communautaires visités, dans 26,8 % des lieux de rencontre, tels que les bars et hôtels, entre autres, et dans 8,3 % des Centres de santé de base (CSB). Les tests de dépistage, quant à eux, sont absents dans 29,2 % des CSB, dans 8,7 % des services communautaires et dans 4,9 % des sites de rencontre visités.

Par ailleurs, 36,7 % des trente personnes vivant avec le VIH interrogées signalent avoir connu des interruptions occasionnelles de leur traitement antirétroviral (ARV) au cours des six derniers mois. Les ARV sont en rupture dans près de la moitié des vingt-trois sites communautaires de Toliara. En outre, la majorité des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) font état de difficultés d'accès aux services de comptage de la charge virale.

Vente illicite

« Le problème de rupture des intrants vient principalement des dysfonctionnements dans la chaîne d'approvisionnement. Par exemple, les préservatifs sont en rupture depuis six mois à un an. La quantité destinée aux populations clés est déjà insuffisante, mais ces produits sont ensuite redistribués à la population générale. De plus, certains intrants font l'objet de ventes illicites. Il n'est pas rare de voir des préservatifs censés être distribués gratuitement vendus dans des bars ou des épiceries », alerte le Dr Ravelohanta, coordinatrice de l'association Ainga/Aides.

La situation est qualifiée de « danger public » par les OSC.