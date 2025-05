Congo-Kinshasa: 8e semaine mondiale des Nations Unies pour la sécurité routière - L'OMS promeut la marche et le vélo en toute sécurité

La 8e Semaine mondiale des Nations Unies pour la sécurité routière se tient du 12 au 18 mai à travers le monde sous le thème « Sécurité des déplacements à pied et à vélo ». Pour la circonstance, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a lancé une nouvelle boîte à outils pour aider les gouvernements à promouvoir la mobilité active tout en renforçant la sécurité.

Chaque année, près de 1,2 million de personnes perdent la vie sur les routes, dont plus d'un quart lorsqu'elles se déplacent à pied ou à vélo. Pourtant, 0,2 % des routes dans le monde seulement sont équipées de pistes cyclables, et les communautés sont beaucoup trop nombreuses à ne pas disposer de services de base comme des trottoirs ou des passages piétons sûrs.

« La marche et le vélo sont bons pour la santé et rendent les villes plus durables. Chaque pas et chaque coup de pédale contribuent à réduire les embouteillages, la pollution de l'air et les maladies », a déclaré le Dr Tedros Adhanom, Directeur général de l'OMS.

Et d'ajouter : « Mais nous devons garantir la sécurité des déplacements à pied et à vélo pour que davantage de personnes optent pour ces moyens de transport plus sains et plus écologiques. »

C'est ainsi que cette semaine, l'OMS se joint à des centaines d'organisations et de gouvernements du monde entier pour exiger une action urgente en matière de sécurité routière. L'Alliance mondiale des ONG pour la sécurité routière mobilise plus de 400 de ses organisations membres dans 100 pays à l'appui de cette campagne.