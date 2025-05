Madagascar: Football/Coupe de Madagascar - Sept équipes en D1 régionale défient les clubs PFL

Tous les matches des huitièmes de finale de l'Yas Coupe de Madagascar se dérouleront dans la capitale, les 24 et 25 mai. « Toutes les rencontres se dérouleront au By-Pass, sauf le match de l'Elgeco Plus, propriétaire du stade », précise le chef de département des compétitions, Helly Zafinimanga.

La cérémonie du tirage au sort s'est tenue hier, au Campus de l'Yas Madagascar à Andraharo, en présence des représentants des seize équipes qualifiées. Neuf équipes en lice à la Pure Play Football League (PFL) et sept autres en D1 régionale disputeront cette étape. Les seize équipes ont été réparties en deux chapeaux. Le premier regroupe les clubs mieux classés, quarts de finalistes au cours de la Coupe nationale de la précédente saison, et les huit autres, un peu plus bas au classement, ont atteint les huitièmes.

Quatre matches sont programmés, le samedi 24 mai. Deux clubs qui n'ont pas eu leur qualification aux Play-offs de la PFL, FC Rouge PF jouera contre le Requin Bleu d'Analamanga, et Uscafoot sera opposée à Toulon FA d'Analamanga. Deux quarts de finalistes au championnat national, le Dauphin au classement, AS Fanalamanga, affrontera Asfaji d'Atsimo Andrefana et Cosfa jouera contre son équipe espoir.

Le lendemain, quatre équipes qualifiées aux quarts de finale de la PFL, entreront en lice. Elgeco Plus sera défié par FC Wagner d'Androy, CFFA contre Uscafoot espoir, et Ajesaia aura en face de lui Netfoot d'Analamanga. Le quatrième match de dimanche sera une affaire entre deux formations de la PFL, Mama FC contre AS Avenir Saint Anne.

Les quarts de finale de la Coupe sont programmés le 22 juin, les demi-finales le 2 juillet et la finale le 7 juillet. Soixante clubs issus de dix-sept ligues ont participé à la Coupe nationale. Cent soixante-trois buts ont été marqués jusqu'ici, soit une moyenne d'entre trois et quatre par match.