Madagascar: Basketball 5x5/N1A - La GNBC confirme sa suprématie face à Mb2all

La rencontre tant attendue entre la Gendarmerie Nationale Basket Club (GNBC) dames, championne de Madagascar en titre, et le club-école Mb2all, son dauphin, n'a pas répondu aux attentes des fans de ce dernier. La revanche espérée n'a pas eu lieu, puisque Mb2all s'est incliné sur le score de 71 à 81, lors du match comptant pour la phase 1 du championnat de Madagascar, groupe A, deuxième journée, disputé au complexe sportif de Mahajanga.

Du début du premier quart-temps jusqu'au coup de sifflet final, les joueuses de la GNBC ont mené au score, sans être inquiétées par une équipe de Mb2all en manque d'idées et de solutions. Le premier quart-temps a tourné à l'avantage des basketteuses de la GNBC, qui menaient 12-6 à quatre minutes de la fin de cette période. Les filles du club-école, sans se laisser abattre, ont tout tenté pour revenir à leur hauteur, mais, en confondant vitesse et précipitation, elles ont perdu trop facilement la balle. La GNBC vire toujours en tête et clôture ce quart-temps (17-10).

À six minutes de la pause, le score est de 29-22 en faveur de la GNBC, obligeant l'équipe adverse à demander un premier temps mort. Une minute plus tard, la GNBC mène toujours (31-26). Sur des dribbles trop longs de Miora et sans partenaires disponibles pour la passe, Mb2all perd une fois de plus la balle. Cette attitude a lourdement pénalisé l'équipe, qui cherchait à recoller au score. Des fautes évitables se sont accumulées. Même au rebond défensif, les filles de Mb2all se sont fait dominer par leurs adversaires.

Méforme de toute l'équipe

Loin de leurs habituelles prestations étincelantes, les joueuses de Mb2alL ont peiné à suivre le rythme imposé par la GNBC. Après trois minutes de jeu dans le troisième quart-temps, celle-ci creuse l'écart en menant 49-37, puis 54-37, soit un écart de +17, le plus grand depuis le début de la rencontre.

Sans véritable solution, les basketteuses de Mb2all ont tenté des tirs à longue distance et reviennent à 42-56, puis 58-42 pour la GNBC. Grâce à un tir à trois points de Kaps, le club-école réduit l'écart à 45-58 à 1'50 de la fin du troisième quart-temps. Les deux équipes terminent cette période sur le score de 60-50, toujours à l'avantage de la GNBC. Les dix dernières minutes ont de nouveau tourné en faveur de celle-ci, qui s'impose finalement (81-71).

« Nous avons joué en tant que championnes en titre, en essayant de conserver l'écart déjà creusé. La phase 1 ici à Mahajanga n'est qu'une étape. L'objectif est de garder le titre national entre nos mains », confie Eli Rakotonirina, coach de la GNBC.

Le coach de Mb2alL, Mathieu Rakotomalala, n'a pas répondu à notre appel au moment où nous mettions sous presse.