Centrafrique: Amnesty International appelle à élargir les poursuites contre l'ex-chef rebelle Armel Sayo

En République centrafricaine, dix jours après son extradition du Cameroun, Armel Sayo est désormais aux mains de la justice. L'ancien chef rebelle, plusieurs fois ministre, avait notamment appelé à renverser le président centrafricain Faustin Archange Touadéra, et son groupe avait commis des attaques contre l'armée pour lesquelles il est poursuivi. Mais pour Amnesty International, la justice centrafricaine ne doit pas se limiter à ces faits récents.

Amnesty International appelle à des chefs d'accusation plus larges concernant Armel Sayo. L'ancien chef rebelle, extradé du Cameroun début mai, a été inculpé pour rébellion, crimes de guerre et crimes contre l'humanité en lien avec la création d'un nouveau groupe armé opposé au gouvernement, la Coalition militaire de salut du peuple et de redressement.

Dans une déclaration publiée le 12 mai, l'organisation de défense des droits humains rappelle que l'ancien chef du mouvement Révolution et Justice (RJ) est également accusé d'exactions commises entre 2013 et 2019, au plus fort de la crise centrafricaine. « L'arrestation d'Armel Sayo doit rappeler que les atrocités commises entre 2014 et 2019 par le mouvement Révolution et Justice n'ont toujours pas fait l'objet d'une enquête. Les victimes attendent depuis longtemps que justice soit rendue », insiste Marceau Sivieude, directeur régional par intérim d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale.

Des victimes en attente de justice depuis 2014

L'ONG de défense des droits humains appelle les autorités centrafricaines à élargir les poursuites aux crimes commis entre 2013 et 2019, alors qu'Armel Sayo dirigeait le groupe armé Révolution et Justice (RJ). Selon Amnesty, ce mouvement est responsable de nombreuses exactions contre les civils, notamment dans la région de Paoua, où au moins 60 000 personnes avaient été déplacées fin 2017, selon un rapport de l'organisation.

« Armel Sayo a été responsable du groupe qui s'est dissout en 2019, où un certain nombre de graves violations des droits humains ont été commises, rappelle Abdoulaye Diarra, chercheur pour l'Afrique de l'Ouest et Centrale au bureau de Dakar d'Amnesty International. Le procureur de la République parle d'incidents récents, notamment la création d'un groupe armé opposé au gouvernement. Mais nous, nous disons qu'il y a des victimes qui sont là depuis 2014 et qui attendent également d'obtenir justice. Il est donc important que Monsieur Sayo puisse aussi être interrogé sur les événements qui se sont déroulés durant la période d'activité du mouvement rebelle Révolution et Justice. »

L'organisation insiste : au-delà de ce cas particulier, il est nécessaire de poursuivre les efforts contre l'impunité en Centrafrique. « Ce que nous avons constaté au cours de nos enquêtes, poursuit Abdoulaye Diarra au micro de RFI, c'est que l'ensemble des groupes armés de cette période - ex-Séléka et anti-balaka - ont commis de très graves abus et violations des droits humains. Donc la lutte contre l'impunité reste au coeur des débats, et il est important que les États se saisissent de cette question. »